Василий Орлов заявил, что закупки в амурском здравоохранении привлекли внимание правоохранителей

В Амурской области ведется проверка, касающаяся закупки медицинского оборудования. Об этом 18 октября на коллегии регионального министерства здравоохранения сообщил глава региона Василий Орлов.

На коллегии регионального минздрава «Состояние онкологической помощи населению Амурской области», где собрались работники медицинской сферы, представители амурского минздрава, правительства, главы муниципальных образований региона, Губернатор Приамурья рассказал, что летом в правительстве появились подозрения о коррумпированности амурского здравоохранения. Поэтому пришлось отменить закупку оборудования и провести ее заново.

«Нам пришлось в течение лета поменять практически все задания на закупку медоборудования. Дело в том, что техзадания были заточены под одного производителя. Многие знают, как это делается: выделяется региональный дилер от производителя, только одна компания может продавать эту продукцию на Дальний Восток. Потом с помощью тех врачей, которые будут работать на этом оборудовании в больнице, формируется это техзадание именно под одного производителя. Но техзадание такое, что только это оборудование может выиграть торги. И это оборудование закупается на 30 процентов дороже, чем оно стоит при аналогичных закупках на рынке.

Более того, мы видим, что похожая конструкция есть и на следующий год. У нас даже списка этого оборудования еще нет, оно где-то в недрах минздрава формируется, а уже заказано. Это десятки и сотни миллионов рублей. Это коррупция называется. Этой темой по моей просьбе занимаются силовики самым подробным образом. Из тех данных оперативных, которые у меня есть, если мы всё то, что я вижу, вытащим, у нас вообще здравоохранения не будет. Такое количество людей можно в тюрьму посадить или по уголовному делу провести, что вообще работать некому будет. Это зачастую ведущие специалисты на руководящих должностях в своих отраслях.

Мы отменили все закупки и заново их провели. И видим, кто победил, все движения по счетам, на какие карты эти деньги пришли, кто сколько процентов получил. Все это мы видим», – сказал Василий Орлов.

По его словам, в этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на приобретение медицинского технического обеспечения Приамурью выделено около 1 миллиарда 100 миллионов рублей.