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18октября
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сегодня, 15:14 0

В Амурской области наркополицейские закрыли канал сбыта гашишного масла

В Амурской области наркополицейские закрыли канал сбыта гашишного масла
Фото: УМВД по Амурской области

Из южных районов Амурской области в Тынду поставлялось гашишное масло. Там его расфасовывали и передавали соучастникам преступления для продажи в розницу. Амурские наркополицейские пресекли работу этого канала сбыта.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области совместно с коллегами из Тынды при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» провели операцию, в результате которой задержали группу лиц, занимающихся незаконным сбытом наркотиков.

В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий из незаконного оборота правоохранители изъяли более 600 граммов гашишного масла, что является крупным размером. Следственный отдел МО МВД России «Тындинский» в отношении амурчан возбудил уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». На данный момент один фигурант уголовного дела заключен под стражу, двое находятся под домашним арестом.

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#криминал #происшествия

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