К женщине вернулась покойная дочь, но в облике мужчины

В США женщина спустя 29 лет обнаружила, что у нее есть родной взрослый сын. В 17 лет у нее родилась дочь, но, как ей сказали врачи, ребенок умер.

Тина Бехарано (Tina Bejarano) родила девочку, когда ей было 17 лет. Она назвала новорожденную дочку Кристин, но ни разу ее не видела. Мама Тины была против внучки, она считала, что дочери это не надо и запрещала забирать ребенка. Позже врачи сообщили, что ребенок умер почти сразу после рождения.

За 29 лет, которые прошли с тех пор, женщина родила пять детей. Несмотря на это, она не забывала о погибшей дочке и каждый год отмечала день рождения Кристин.

В 2018 году женщина получила странное электронное письмо от незнакомца, который сделал тест ДНК при помощи одного из генеалогических сервисов и получил неожиданный результат. «Думаю, нам надо поговорить. Тут утверждается, что мы родственники, что вы – моя мама», – говорилось в письме.

Женщина назначила встречу и узнала невероятное. Кристин не погибла в роддоме, а осталась жива. Через 5 дней после рождения ее удочерила семейная пара из Лас-Вегаса. Ребенок Бехарано вырос в благополучной приемной семье, а позднее сменил пол и стал мужчиной. Теперь он живет в Нью-Джерси, у него есть жена и ребенок.

«Мне все равно, сменил он пол или не сменил. Какая разница. Это же мой ребенок. Мы просто рады, что он жив», – цитирует женщину «Лента.ру».