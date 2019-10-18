В хирургическом корпусе Тындинской больницы стартовал капитальный ремонт

В бывшем стационаре отделенческой больницы на станции Тында, переданном в ведение ГАУЗ АО «Тындинская больница», начался капитальный ремонт. 7-этажное здание было передано больнице около 3 лет назад в запущенном техническом и косметическом состоянии.

В 2017 году здесь провели капитальный ремонт кровли. Работы обошлись в пять миллионов рублей. Затем из-за отсутствия денежных средств, дальнейшие ремонтные работы были прекращены.

В ноябре 2018 года ГАУ «Амурэкспертиза» дала положительное заключение на проектную документацию капитального ремонта хирургического корпуса. Общая стоимость ремонтных работ составила более 150 миллионов рублей.

В этом году из областного бюджета уже поступило 34 миллиона рублей. На эти деньги в здании заменят окна и двери. На всех этажах предстоит установить около пятисот новых дверей. Также строители в этом месяце произведут замену более 150 деревянных оконных блоков на пластиковые. Новые окна установят на 5 и 6 этажах. Всего в здании необходимо заменить более четырехсот оконных блоков.

Дополнительные средства – более 54 миллионов рублей – будут направлены на капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции в корпусе.

В следующем году руководство Тындинской больницы планирует потратить другую часть денежных средств на штукатурно-малярные работы на всех этажах, замену систем отопления и водоотведения, также необходимо заменить приборы освещения и пожарную сигнализацию.

После завершения ремонта всего здания Тындинской больнице необходимо будет оформить лицензию на осуществление в этом корпусе медицинской деятельности.

Как сообщил главный врач больницы Андрей Козлов, после переезда на первом этаже разместятся диагностический центр и приемный покой, на втором будет находиться детское соматическое отделение, на третьем – клиническая лаборатория и СПИД-лаборатория, на четвертом этаже – администрация больницы, бухгалтерия и отдел кадров, на пятом – терапевтическое и первично-сосудистое отделения, на шестом – терапевтическое отделение с блоком интенсивной терапии для пациентов первично-сосудистого отделения и на седьмом этаже – реанимационный оперблок.

Также в планах у руководства Тындинской больницы развернуть в хирургическом корпусе травматологический центр с оказанием качественной и доступной медицинской помощи населению не только города Тынды и Тындинского района, но и Зейского и Сковородинского районов.

После ремонта в это здание переедут медработники ныне действующих зданий хирургии, терапии и скорой помощи, сообщает пресс-служба администрации Тынды.