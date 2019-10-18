Бывший благовещенец рассказал, как создается популярный мультфильм «Щенячий патруль»

В прошлом – житель Благовещенска, а ныне канадского Торонто, художник 3D-анимации Евгений Злочевский стал гостем программы «Простые вопросы». Он работает на известной канадской студии мультипликации и в составе большой команды создает популярный на весь мир мультсериал «Щенячий патруль». В программе он рассказал о тонкостях создания современных мультиков.

«Сначала идет озвучка. Придумывается идея, пишется сценарий, пишутся диалоги. И потом уже делаются 3D-модели, создается скелет этой модели и потом уже анимируется под диалог. И это целая профессия, чтобы потом все это смонтировать со звуком. Там же не только диалоги, еще должны быть звуки окружающей среды. Делать звуки – это тоже отдельная профессия», – рассказывает Евгений.

«У нас на работе везде лежат игрушки, плакаты висят. Шкафы стоят с игрушками. Очень много шкафов с детскими письмами. Дети присылают нам свои фотографии, фотографии своих питомцев – щенят. Даже одевают на них костюмы из "Щенячьего патруля"», – улыбается Евгений.

О том, как он пришел в эту профессию, в чем сложности учебы на аниматора и есть ли подобные школы в России, об этом в программе.