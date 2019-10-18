До конца года в Благовещенске могут отловить 300 бездомных собак

18 октября мэрия объявила три конкурса на оказание услуг по содержанию и учету безнадзорных животных, на 936,5 тысячи рублей каждый. Заявки на участие в аукционах принимают до 31 октября. Проведение аукционов назначено на 5 ноября 2019 года. Победитель каждого конкурса обязан будет содержать 100 собак до 27 декабря 2019 года. Таким образом, учитывая, что аукциона три, всего с улиц города уберут 300 бездомных животных.

«Отловленные безнадзорные животные в течение суток с момента отлова помещаются в приют, где они подлежат регистрации в журнале. Ветеринарный осмотр, идентификация (чипирование), осуществляется сторонней организацией, определенной заказчиком. (...) Вольеры (клетки) для содержания безнадзорных животных на карантине должны быть отделены от вольеров (клеток) для здоровых животных. Во время пребывания на карантине животные не должны контактировать с вновь прибывшими безнадзорными животными», – говорится в документации к аукциону.

Объявлено также три аукциона на отлов и транспортировку собак. В каждом речь идет о 100 животных. Начальная цена каждого конкурса – 178,9 тысячи рублей. Заявки от участников принимают до 1 ноября. Проведение аукционов запланировано на 6 ноября. Согласно заданиям, отловить собак необходимо до 20 декабря 2019 года в Благовещенске или на территории, прилегающей к городу в пределах 15 километров от границ городского округа.

«Зоозащитные организации имеют возможность принять участие в аукционах на отлов и содержание безнадзорных животных, которые объявляет администрация города Благовещенска. Познакомиться с информацией более подробно можно на сайте госзакупок. Для удобства организаций, которые могут принять участие в конкурсах, общий лот разбит на несколько – по 100 собак. Зоозащитные организации могут принять участие в одном или в нескольких аукционах, исходя из своих возможностей, того, сколько животных они могут отловить и содержать», – сообщили Амур.инфо в пресс-службе городской администрации.

Как сообщало Амур.инфо, недавно аукцион на оказание услуг по содержанию и учету безнадзорных собак объявляло ГСТК. На регулирование численности животных организация выделяла внебюджетные деньги – 1,2 миллиона рублей. Однако ни одной заявки на участие в этом конкурсе не было подано. Аукцион признали несостоявшимся.

Жители Благовещенска, желающие, чтобы в их районе отловили собак, должны обращаться в городское управление ЖКХ.