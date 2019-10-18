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18октября
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сегодня, 14:12 4

Благовещенка получила платежный документ с информацией на «иврите»

Благовещенка получила платежный документ с информацией на «иврите»

Жительница Благовещенска Евгения рассказала в социальных сетях о необычном случае. Горожанка получила платежный документ, часть информации в котором была представлена символами, похожими на иврит. «За свет шекелями платить?» – в шутку спросила она.

ИА «Амур.инфо» попросило прокомментировать эту ситуацию пресс-службу филиала ОАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт». В организации сообщили, что имел место сбой настроек принтера. «Для того чтобы печатать платежные документы, требуются определенные настройки. Видимо, они сбились, и произошла такая ситуация», – сказали в пресс-службе.

Сколько жителей Благовещенска получили такие необычные квитанции, неизвестно.

Фото: facebook.com

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    все таки засветились истинные получатели денег)))))

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    спалились

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А никто и не скрывает кому всё это принадлежит:

    Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» – доля участия в уставном капитале ПАО «ДЭК» составляет 51,0327%*;

    DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД) – доля участия в уставном капитале ПАО «ДЭК» составляет 41,84%**

  • Александр II

    Александр II
    2 минуты назад

    Шолом)

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