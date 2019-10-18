Благовещенка получила платежный документ с информацией на «иврите»

Жительница Благовещенска Евгения рассказала в социальных сетях о необычном случае. Горожанка получила платежный документ, часть информации в котором была представлена символами, похожими на иврит. «За свет шекелями платить?» – в шутку спросила она.

ИА «Амур.инфо» попросило прокомментировать эту ситуацию пресс-службу филиала ОАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт». В организации сообщили, что имел место сбой настроек принтера. «Для того чтобы печатать платежные документы, требуются определенные настройки. Видимо, они сбились, и произошла такая ситуация», – сказали в пресс-службе. Сколько жителей Благовещенска получили такие необычные квитанции, неизвестно. Фото: facebook.com

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#ЖКХ

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Александр Авдеев