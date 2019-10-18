Амурчанин не смог оплатить штраф и получил 50 часов обязательных работ

Амурчанин сел за руль пьяным, за что лишился водительского удостоверения. В течение года и шести месяцев ему нельзя управлять автомобилем. Также суд обязал нарушителя выплатить штраф – 30 тысяч рублей. Мужчина не спешил выполнять решение суда, поэтому в дело пришлось вмешаться судебным приставам.

Исполнительное производство в отношении нарушителя находится на исполнении в отделе судебных приставов по Ромненскому району управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области. Амурчанин был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12. 8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Мировой судья Амурской области по Ромненскому районному судебному участку назначил нарушителю наказание в виде лишения права управления транспортным средством на год и шесть месяцев. А также назначил административный штраф в размере 30 тысяч рублей. При этом правонарушителю на основании определения мирового судьи была предоставлена рассрочка оплаты административного штрафа.

Однако мужчина так и не оплатил штраф. Тогда было возбуждено исполнительное производство и составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

По результатам рассмотрения административного дела правонарушитель признан виновным и подвергнут наказанию в виде обязательных работ сроком на 50 часов. Сотрудники службы в дальнейшем проконтролируют исполнение наказания. Если гражданин решит уклонится от обязательных работ, ему грозить штраф от 150 тысяч рублей, либо 15 суток ареста.