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18октября
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сегодня, 13:54 2

За счет расширения границ в ТОР «Белогорск» появится еще один резидент

За счет расширения границ в ТОР «Белогорск» появится еще один резидент
Фото: minvr.ru

В ТОР «Белогорск» включат еще один земельный участок. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. На сегодня в ТОР «Белогорск» зарегистрировано 8 резидентов с объемом частных вложений 4,8 миллиарда рублей. В 2018 году принято решение для более активного привлечения инвесторов начать работу по расширению утвержденных границ ТОР.

Расширение границ территории опережающего развития обеспечит создание современного производственного комплекса по переработке древесины. Девятый по счету резидент ТОР «Белогорск» ООО «Русский витязь» создаст не менее 56 рабочих мест, привлечет более 51,5 миллиона рублей частных инвестиций. При этом проект не потребует строительства дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры.

«ТОР "Белогорск" продолжает свое развитие. Конечно, хотелось бы, чтобы оно шло более быстрыми темпами, и было больше инвесторов. Администрация прилагает все усилия для того, чтобы в Белогорске развивалось производство. Поэтому будем рады всем, кто проявит желание открыть свой бизнес в нашем городе», – приводит слова главы Белогорска Станислава Мелюкова пресс-служба администрации города.

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#администрация Белогорска #Белогорск #производство #экономика

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Комментарии
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  • legoru

    legoru
    1 час назад

    "За счёт...", наверное.

  • Янyа

    Янyа
    1 час назад

    Прикольный был "Засчет"...

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