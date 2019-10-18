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18октября
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сегодня, 12:42 2

На выставке амурских коллекционеров покажут продукцию императорского фарфорового завода

На выставке амурских коллекционеров покажут продукцию императорского фарфорового завода
Фото: www.ipm.ru

Амурский областной дом народного творчества приглашает всех желающих на вторую выставку-ярмарку амурских коллекционеров. Она будет работать 20 октября с 10:00 до 15:00. По сравнению с первой выставкой-ярмаркой, прошедшей в апреле 2019 года, состав и ассортимент расширятся.

На выставке будут представлены юбилейные и регулярные монеты Российской империи, монеты времён СССР, современной России, монеты других стран, также боны, медали, значки, марки, открытки, книги, различные аксессуары и разнообразные предметы антиквариата: фарфор, чугун, старинные предметы быта.

Выставка-ярмарка объединит порядка 50 участников: кроме Благовещенска, будут представители Белогорска и Хабаровска – как начинающие, так и опытные коллекционеры в возрасте от 8 лет до 81 года. Например, Олегу Сысоевичу Петрову 81 год, он участник многих выставок ещё в СССР, России и Китае, основное направление – филателия. Самому юному участнику 8 лет – Артём Битяк представит коллекцию ракушек каури (раковины тропических моллюсков, использовавшиеся в качестве денег на островах Океании в XVIII веке).

Также на выставке будет представлена продукция императорского фарфорового завода (Санкт-Петербург). Свою продукцию аксессуаров для коллекционеров подготовит компания «КоллекционерЪ», многократный участник международных выставок в Москве, Санкт-Петербурге и Пекине (КНР).

В рамках выставки пройдет презентация первого номера благовещенской газеты «Дальневосточный КоллекционерЪ», основные темы статей которой коллекционирование, краеведение и всё, что с этим связано.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Бродов

    Бродов
    1 час назад

    ну про актуальные новости из Хабаровского края конечно не расскажут-понятно что цензура

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    53 минуты назад

    Бродов, на месте ваших работодателей, за это сообщение платить не стала бы.

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