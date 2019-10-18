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18октября
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В прокуратуре Благовещенска предотвратили задержку передачи жилья дольщикам

В прокуратуре Благовещенска предотвратили задержку передачи жилья дольщикам
Фото: Амур.инфо

Прокуратура Благовещенска по информации инспекции Госстройнадзора по Амурской области выявила нарушения прав дольщиков со стороны застройщика ООО – «АмурСтройОкна-ДВ» и проектировщика – ООО «Амурская проектная мастерская».

Было установлено, что в проектной организации разработали проектную документацию строения и отчет по оценке пожарного риска, противоречащие требованиям пожарной безопасности. В результате, по информации прокуратуры, в проект были внесены сведения, «противоречащие строительным нормам и правилам, создающие угрозу здоровью и жизни людей». Несоответствующий требованиям безопасности проект мог повлечь несвоевременную передачу жилья дольщикам.

Прокурор Благовещенска объявил генеральному директору ООО «АмурСтройОкна-ДВ» предостережение о недопустимости нарушений закона, в ООО «Амурская проектная мастерская» внесено представление. Обе организации уже устранили нарушения. Проект получил положительное заключение экспертизы.

Сотрудник, который оценивал пожарные риски, был привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение обязательных требований в области строительства». Его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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#закон #пожары #строительство

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