Заместителя начальника Генштаба ВС обвиняют в хищениях свыше 2 миллиардов рублей

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Начальнику войск связи РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову, одновременно являющемуся заместителем начальника Генштаба, предъявили обвинение в причастности к хищению 2,2 миллиарда рублей. Следствие планирует через суд отстранить его от должности, а для погашения ущерба арестовать имущество военнослужащего.

По данным источников «Коммерсанта», следственные действия с генерал-полковником Арслановым были проведены в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка, в который он попал вскоре после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Соответствующее постановление было вынесено и в отношении начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахова, офицера в третьем поколении.

Генералу Арсланову, которого допрашивали полковники ГВСУ СКР и военной контрразведки, стало плохо, поэтому вместо суда и СИЗО он оказался в госпитале с признаками гипертонического криза.

Пока, по данным издания, ГВСУ СКР установило, что в 2013–2017 годах в ходе реализации госконтрактов по оснащению войск цифровым телекоммуникационным оборудованием и оказанию услуг по его модернизации тогдашним гендиректором АО Александром Давыдовым с сообщниками было похищено 460 миллионов рублей. Проверив исполнение других контрактов с военным ведомством, участники расследования с помощью экспертиз установили, что войска вместо российских разработок получали сделанную в КНР спецтехнику, на которой просто заменялись этикетки. В итоге следствие пришло к выводу, что похитили злоумышленники не менее 2,2 миллиарда рублей.

По данным источников «Ъ», расследование только эпизодами, связанными с хищениями 2,2 миллиарда , очевидно, не ограничится.

Сейчас проводится проверка, связанная с предполагаемыми махинациями при поставках в войска радиостанций шестого поколения «Азарт» (радиус действия — 18 километров). Радиостанции, выпускаемые зеленоградским АО «НПО "Ангстрем"» и АО «Ярославский радиозавод», поступают в вооруженные силы с 2014 года. Однако по информации, которая проверяется следствием и военной контрразведкой, при суммарном объеме закупок в 18 миллиардов рублей могло быть похищено 6,5 миллиарда благодаря искусственному завышению стоимости станций и увеличению их потребности в ВС.

Генерал и полковник свою вину не признали. Доказать ее следствие планирует с помощью целого ряда экспертиз, уже назначенных в рамках расследования. По некоторым данным, в ГВСУ СКР в ближайшее время собираются обратиться в суд с тем, чтобы отстранить обоих фигурантов от занимаемых ими должностей на период расследования, а кроме того, арестовать их активы для возмещения ущерба по уголовному делу. В самом Следственном комитете не стали комментировать это дело.