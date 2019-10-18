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18октября
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Заместителя начальника Генштаба ВС обвиняют в хищениях свыше 2 миллиардов рублей

Заместителя начальника Генштаба ВС обвиняют в хищениях свыше 2 миллиардов рублей
Фото: Минобороны России

Начальнику войск связи РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову, одновременно являющемуся заместителем начальника Генштаба, предъявили обвинение в причастности к хищению 2,2 миллиарда рублей. Следствие планирует через суд отстранить его от должности, а для погашения ущерба арестовать имущество военнослужащего.

По данным источников «Коммерсанта», следственные действия с генерал-полковником Арслановым были проведены в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка, в который он попал вскоре после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Соответствующее постановление было вынесено и в отношении начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахова, офицера в третьем поколении.

Генералу Арсланову, которого допрашивали полковники ГВСУ СКР и военной контрразведки, стало плохо, поэтому вместо суда и СИЗО он оказался в госпитале с признаками гипертонического криза.

Пока, по данным издания, ГВСУ СКР установило, что в 2013–2017 годах в ходе реализации госконтрактов по оснащению войск цифровым телекоммуникационным оборудованием и оказанию услуг по его модернизации тогдашним гендиректором АО Александром Давыдовым с сообщниками было похищено 460 миллионов рублей. Проверив исполнение других контрактов с военным ведомством, участники расследования с помощью экспертиз установили, что войска вместо российских разработок получали сделанную в КНР спецтехнику, на которой просто заменялись этикетки. В итоге следствие пришло к выводу, что похитили злоумышленники не менее 2,2 миллиарда рублей.

По данным источников «Ъ», расследование только эпизодами, связанными с хищениями 2,2 миллиарда , очевидно, не ограничится.

Сейчас проводится проверка, связанная с предполагаемыми махинациями при поставках в войска радиостанций шестого поколения «Азарт» (радиус действия — 18 километров). Радиостанции, выпускаемые зеленоградским АО «НПО "Ангстрем"» и АО «Ярославский радиозавод», поступают в вооруженные силы с 2014 года. Однако по информации, которая проверяется следствием и военной контрразведкой, при суммарном объеме закупок в 18 миллиардов рублей могло быть похищено 6,5 миллиарда благодаря искусственному завышению стоимости станций и увеличению их потребности в ВС.

Генерал и полковник свою вину не признали. Доказать ее следствие планирует с помощью целого ряда экспертиз, уже назначенных в рамках расследования. По некоторым данным, в ГВСУ СКР в ближайшее время собираются обратиться в суд с тем, чтобы отстранить обоих фигурантов от занимаемых ими должностей на период расследования, а кроме того, арестовать их активы для возмещения ущерба по уголовному делу. В самом Следственном комитете не стали комментировать это дело.

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#военные #происшествия #финансы

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    пулей решить бы проблему.......

  • ay

    ay
    1 час назад

    Бедненький. Гипертония у него. Мало того, что упёр как не в себя. (Если это не подставка для неугодного, конечно). Так ищо и лечи его. За народный счёт.

  • Бродов

    Бродов
    1 час назад

    миллиардами воруют-миллиардами!

  • Лезбиян1

    Лезбиян1
    1 час назад

    Бродов

    миллиардами воруют-миллиардами!



    можно потом сразу уволиться и купить домик в геленджике.

    было бы хуже и диагноз если бы воровали по сотне деревянных.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    не поделился, что ли?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Лезбиян1



    можно потом сразу уволиться и купить домик в геленджике.

    было бы хуже и диагноз если бы воровали по сотне деревянных.



    Зачем ему домик в Геленжике, когда можно взять виллу в Лондоне.

    Да и жизнь, там намного спокойнее и безопаснее, чем здесь.

    P.S. Тем более Петрову и Бошарову визу в Англию больше не продлят!

  • Лезбиян1

    Лезбиян1
    1 час назад

    Рив Норин

    Лезбиян1



    можно потом сразу уволиться и купить домик в геленджике.

    было бы хуже и диагноз если бы воровали по сотне деревянных.



    Зачем ему домик в Геленжике, когда можно взять виллу в Лондоне.

    Да и жизнь, там намного спокойнее и безопаснее, чем здесь.



    Так сумма то -на всех.

    Его часть -только домик в Геленджике.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Лезбиян1



    Так сумма то -на всех.

    Его часть -только домик в Геленджике.



    А ты откуда знаешь?

  • Лезбиян1

    Лезбиян1
    1 час назад

    Рив Норин

    Лезбиян1



    Так сумма то -на всех.

    Его часть -только домик в Геленджике.



    А ты откуда знаешь?



    А ты откуда знаешь,что я не знаю?)

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Жадность фраера сгубила...

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Лезбиян1



    А ты откуда знаешь,что я не знаю?)



    Те кто знает, на форумах не треплются.

  • Лезбиян1

    Лезбиян1
    1 час назад

    Рив Норин

    Лезбиян1



    А ты откуда знаешь,что я не знаю?)



    Те кто знает, на форумах не треплются.



    Не нужно расписываться в собственном ничтожестве,

    Ты,парень,тоже на форуме.

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    разве воровство в таких масштабах возможно?

  • Бродов

    Бродов
    1 час назад

    у Захарченко вообще 28 миллиардов нашли

  • Бродов

    Бродов
    1 час назад

    Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

  • Лезбиян1

    Лезбиян1
    1 час назад

    Бродов

    у Захарченко вообще 28 миллиардов нашли



    Нашли же.

    Значит система немного фунциклирует..

    И Колесова с сусальным золотом сняли.

  • Бродов

    Бродов
    1 час назад

    представляю сколько ещё не нашли

  • Sanches

    Sanches
    1 час назад

    Куда камазы подгонять? Оказываю услуги по перевозу ценных грузов.

  • Бродов

    Бродов
    58 минут назад

    ждём комментариев от Олдлорда

  • Лезбиян1

    Лезбиян1
    50 минут назад

    Бродов

    ждём комментариев от Олдлорда



    Олдлорд прям ум ,честь и совесть нашей эпохи?)

  • ay

    ay
    30 минут назад

    Лезбиян1

    Бродов

    у Захарченко вообще 28 миллиардов нашли



    Нашли же.

    Значит система немного фунциклирует..

    И Колесова с сусальным золотом сняли.



    Куда сняли? Он щас КРЭТом рулит. Тоже хлебное местечко.

  • Noir

    Noir
    27 минут назад

    Наша служба и опасна и трудна,

    И на первый взгляд, как будто не видна.

    Если кто-то кое-где у нас порой

    Честно поделиться не захочет.

    Значит с ними нам вести незримый бой

    Так назначено судьбой для нас с тобой-

    Служба дни и ночи.

  • Рыыыж

    Рыыыж
    3 минуты назад

    Он ведь не друг Путина? Знач его посадят

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