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18октября
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сегодня, 11:37 1

Жительнице Благовещенска требуются средства на лечение онкологии

Жительнице Благовещенска требуются средства на лечение онкологии
Фото: pixabay.com

39-летней жительнице Благовещенска Наталье Кузнецовой требуются средства на лечение онкологии. Как рассказал ИА «Амур.инфо» ее муж Сергей, семья собирает деньги, чтобы отправиться в клинику, которая сможет помочь.

У Натальи возникла опухоль в области груди. В 2018 году горожанку прооперировали, новообразование удалили. Однако в 2019 году болезнь вновь дала о себе знать – пошли метастазы.

Сейчас женщина бесплатно проходит химиотерапию в областном центре. Но состояние Натальи ухудшилось. Теперь семья рассчитывает на помощь специалистов Москвы, Санкт-Петербурга или Южной Кореи. Квоты на лечение на данный момент нет, поэтому горожане объявили сбор средств.

«По Корее, например, только лишь обследование будет стоить 5 тысяч долларов. 300 долларов – стоимость палаты в сутки. Сколько по времени все займет, пока сказать нельзя. Будет зависеть от обследования», – отмечает Сергей.

Амур.инфо публикует реквизиты для сбора средств:

Дальневосточный банк ПАО Сбербанк

БИК 040813608

Р/С 42307810303000574382

Смолина Лариса Ивановна (мама Натальи)

Назначение: на лечение.

Также можно воспользоваться картой Сбербанка: 6390 0203 90004 80237 (Наталья Александровна Кузнецова).

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#здоровье #помощь

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Комментарии
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  • Бродов

    Бродов
    1 час назад

    зато воруют миллиардами

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