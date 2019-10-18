Амурские дети отправились в «Артек» на фестиваль ГТО

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18 октября юные спортсмены Амурской области уехали в «Артек». На базе международного детского центра стартует смена, посвященная финалу летнего Всероссийского фестиваля ГТО.

На нее съедутся команды из 85 субъектов России, в том числе от Приамурья. Участие в фестивале амурчане примут в третий раз. Это восемь ребят 11-15 лет из Зеи, Шимановска, Прогресса, Архаринского и Серышевского районов. Все они имеют золотые знаки отличия, стали лучшими в муниципальных этапах комплекса ГТО, а после прошли испытание на региональном уровне. Школьников ждет очень насыщенная программа.

«Смена длится 21 день. Кроме соревновательной программы по испытаниям комплекса ГТО, для ребят проводится образовательная программа по ГТО, ребята обучаются в школе «Артека» и вся программа артековская идет. То есть у них рабочий день начинается в 7:00 и заканчивается в 23:00», – рассказала Елена Безматерных, консультант отдела организационной работы и территориального развития областного минспорта.

«Иногда легче добиться верхушки славы, чем удержаться на ней, поэтому я хочу, чтобы вы стали первыми в своих возрастных группах, пожелать вам легкой дороги. Чтобы вы там поддерживали друг друга, чтобы вы были уверены, что мы здесь вас также поддерживаем», – пожелал детям министр спорта Дмитрий Кутека.

Перед отъездом детям торжественно вручили форму сборной команды, сообщает министерство спорта Амурской области.