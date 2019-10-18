Глава Росприроднадзора заинтересовалась загрязнением рек в Амурской области

Фото: Евгений Рогалев

После этого руководитель федерального ведомства прокомментировала публикацию амурчанина в Инстаграме. «Добрый день. Прочитала. Давайте информацию мне в директ», – написала руководитель Росприроднадзора.

«По просьбе Светланы Радионовой скинул более подробную информацию по нашим уничтожаемым рекам», – отреагировал житель Селемджинского района.

Как сообщало Амур.инфо, амурчанин, биолог-охотовед, Евгений Рогалев требует провести в Селемджинском районе экологическую экспертизу по выявлению всех мест, где не проведена рекультивация и нарушены русла рек. Реки мелеют и загрязняются после работ предприятий по золотодобыче, считает Евгений. В районе практически не осталось нетронутых рек.

Он обратился к депутату Госдумы от Амурской области Андрею Кузьмину. Жалобу амурчанина парламентарий направил в Генпрокуратуру. На публикацию Евгения Рогалева в соцсетях обратили внимание дальневосточные ученые и общественники. Российский координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов посоветовал жителю Селемджинского района обращаться в Росприроднадзор с каждым фактом загрязнения реки. Судя по всему, Евгений Рогалев воспользовался этим советом.

Журналисту Амур.инфо амурчанин рассказал, что «с осторожностью» отнесся к тому, что на ситуацию обратила внимание глава Росприроднадзора.

«Проверки надзорные органы время от времени проводят, но по большому счету ситуацию это не меняет. Реки уничтожаются. Нужно менять систему, но для начала провести экологическую экспертизу», – сказал Евгений Рогалев.

В 2019 году Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с контролирующими органами проведены проверки исполнения золотодобывающими предприятиями законодательства об охране окружающей среды на территории Зейского, Магдагачинского, Селемджинского, Сковородинского районов Амурской области. Проверки охватили деятельность более 20 организаций.

Выявлены многочисленные нарушения в деятельности золотодобывающих предприятий. Организации не выполняли условия, установленные лицензией на право пользования недрами, разрабатывали месторождения с отступлением от технической документации, загрязняли водные объекты, использовали водоемы без разрешительной документации, не проводили рекультивацию нарушенных земель, нарушали лесное законодательство.

Всего в 2019 году в Амурской области природоохранной прокуратурой выявлено 150 нарушений законодательства о недропользовании, внесено больше 40 представлений. Больше 25 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Возбуждено 34 дела об административном правонарушении. Нарушителей оштрафовали на сумму 3,89 миллиона рублей. В суды направлено 17 исковых заявлений на сумму 243,2 тысячи рублей.

Фото: Евгений Рогалев