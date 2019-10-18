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18октября
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сегодня, 10:39 0

В Усть-Ивановке сделали 200-метровую дамбу

В Усть-Ивановке сделали 200-метровую дамбу
Фото: instagram.com

В селе Усть-Ивановка Благовещенского района завершают строительство дамбы. Сооружение длиной 200 метров и высотой 2,5 метра защитит жителей от разлива реки Зеи. О том, что и в будущем вода поднимется, предупредили сотрудники Дальневосточного федерального центра гидрологии.

Глава Усть-Ивановского сельсовета Александр Лимайкин опубликовал в Инстаграме видео и сопроводил его комментарием: «Доделываем дамбы, которые не удалось сделать летом. Сейчас сделаем эти укрепления, тогда уже не затопит низкие поймы и те дома, которые были подтоплены летом. Тем более что Дальневосточный федеральный центр гидрологии дает прогноз на большую водность Амура и Зеи до 2023 года. Поэтому мы работаем над этими дамбами, чтобы не затопило».

В разговоре с корреспондентом ИА «Амур.инфо» Александр Викторович пояснил, что провести все работы летом помешало наводнение. «Делали дамбу все вместе, всем селом. Высота ее – 2,5 метра, ширина в основании 3 метра, длина около 200 метров. Сделано сооружение из плотного грунта», – рассказала глава и добавил, что благодаря «стене» снята угроза подтопления примерно для 40 домов.

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#наводнение #строительство

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