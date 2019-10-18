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18октября
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сегодня, 10:18 2

В Благовещенске протестировали подсветку здания гимназии № 1

В Благовещенске протестировали подсветку здания гимназии № 1
Фото: admblag.ru

В областном центре Приамурья завершаются работы по монтажу освещения здания гимназии № 1. Архитектурный объект, расположенный по адресу: улица Калинина, 13, украсили 98 светодиодных светильников. Вечером в четверг, 17 октября, провели первый тест оборудования.

Как сообщает администрация Благовещенска, работы по монтажу подсветки проводит подрядная организация ООО «Система». Фасады со стороны улиц Ленина и Калинина оборудованы светильниками, установленными в три ряда: под кровлей, над вторым и первым этажами здания.

В текущем году, кроме гимназии № 1, подсветкой засияют еще две архитектурные постройки Благовещенска: Общественно-культурный центр и историческое здание Алексеевской гимназии. Средства на монтаж оборудования на этих трех объектах выделила Дальневосточная распределительная сетевая компания в качестве спонсорской помощи.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», летом трехъярусная подсветка украсила фасад старинного здания, в котором расположен Центр эстетического воспитания детей имени Белоглазова. На освещение архитектурной достопримечательности города было направлено порядка 1,8 миллиона рублей из городского бюджета и около 800 тысяч средств спонсоров.

Также включили подсветку на другом старейшем здании города – электроаппаратном заводе, в здании которого когда-то располагалась городская управа.

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#история #культура #школа #энергетика

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Комментарии
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  • Бродов

    Бродов
    39 минут назад

    почему нет фотки Калиты на фоне здания?

  • Paster

    Paster
    5 минут назад

    Подсвечивать исторические здания белым, бездушным светом... кому это в голову пришло?

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