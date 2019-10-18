В Благовещенске протестировали подсветку здания гимназии № 1

В областном центре Приамурья завершаются работы по монтажу освещения здания гимназии № 1. Архитектурный объект, расположенный по адресу: улица Калинина, 13, украсили 98 светодиодных светильников. Вечером в четверг, 17 октября, провели первый тест оборудования.

Как сообщает администрация Благовещенска, работы по монтажу подсветки проводит подрядная организация ООО «Система». Фасады со стороны улиц Ленина и Калинина оборудованы светильниками, установленными в три ряда: под кровлей, над вторым и первым этажами здания.

В текущем году, кроме гимназии № 1, подсветкой засияют еще две архитектурные постройки Благовещенска: Общественно-культурный центр и историческое здание Алексеевской гимназии. Средства на монтаж оборудования на этих трех объектах выделила Дальневосточная распределительная сетевая компания в качестве спонсорской помощи.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», летом трехъярусная подсветка украсила фасад старинного здания, в котором расположен Центр эстетического воспитания детей имени Белоглазова. На освещение архитектурной достопримечательности города было направлено порядка 1,8 миллиона рублей из городского бюджета и около 800 тысяч средств спонсоров.

Также включили подсветку на другом старейшем здании города – электроаппаратном заводе, в здании которого когда-то располагалась городская управа.