В России постепенно запретят пользоваться пластиковыми пакетами

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект о поэтапном сокращении производства пластиковых пакетов в России. Параллельно с этим будут вводиться запреты на их использование.

Когда закон вступит в силу, пока неизвестно, в ведомстве информацию об этом не сообщают. Известно только то, что поправки в закон об отходах почти готовы и скоро будут направлены на согласование в необходимые структуры.

Минприроды поддерживает концепцию нового проекта – поэтапный отказ россиян от одноразовых пакетов, – так как это снизит негативное влияние на природу. В ведомстве сделали акцент на том, что вопросами запрета производства какой-либо продукции в стране занимается именно Министерство промышленности и торговли РФ.

Экологи, опрошенные изданием, согласны с необходимостью такого закона и предлагают правительству включить его в профильный нацпроект и ввести полный запрет к 2024 году, сообщает «360».