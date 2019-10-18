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18октября
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сегодня, 10:08 5

Реальные доходы россиян выросли на 0,2 % по сравнению с 2018 годом

Реальные доходы россиян выросли на 0,2 % по сравнению с 2018 годом
Фото: pixabay.com

Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года. Эта величина показывает доход гражданина после выплаты всех обязательных платежей и с поправкой на инфляцию.

Реальные доходы в июле – сентябре текущего года по сравнению с третьим кварталом 2018-го увеличились на 3 %. А с начала года рост по сравнению с январем – сентябрем 2018-го составил 0,2 процента, сообщает РИА Новости, основываясь на опубликованных материалах Росстата.

Как отмечается в комментарии ведомства, существенный рост реальных располагаемых доходов связан с опережающим ростом доходов от трудовой деятельности (их доля составила 76,9 % в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года). Вторая причина — низкая база третьего квартала 2018 года.

«В наибольшей степени выросла заработная плата работников, ее доля в структуре доходов — 56,4 %. <…> Иные доходы от трудовой деятельности, включая серую заработную плату (доля в структуре доходов составляет 14,1 %), выросли на 7,3 процента по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Рост социальных выплат, включающих в себя пособия, пенсии и иные обязательства государства, также превысил уровень инфляции и составил 6,3 % год к году», – отметили в Росстате.

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#налоги #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Бродов

    Бродов
    1 час назад

    что хочу-то и нарисую

  • ay

    ay
    1 час назад

    Гигантский рост! Еси чо, то даже високосный год в процентах и то длиннее обычного года.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    53 минуты назад

    На картинке показана реальная сумма, на сколько повысили... Теперь пускай Росстат покажет сумму, на которую за этот период времени выросли цены и тарифы, при чем на ВСЕ(!!!).

  • ЛайКа

    ЛайКа
    50 минут назад

    Оклад повысили... интенсивку снизили

  • anschutka

    anschutka
    21 минута назад

    Сказочники...всеми силами вытягивают этот рост в размере статистической погрешности :)

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