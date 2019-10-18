Реальные доходы россиян выросли на 0,2 % по сравнению с 2018 годом

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Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года. Эта величина показывает доход гражданина после выплаты всех обязательных платежей и с поправкой на инфляцию.

Реальные доходы в июле – сентябре текущего года по сравнению с третьим кварталом 2018-го увеличились на 3 %. А с начала года рост по сравнению с январем – сентябрем 2018-го составил 0,2 процента, сообщает РИА Новости, основываясь на опубликованных материалах Росстата.

Как отмечается в комментарии ведомства, существенный рост реальных располагаемых доходов связан с опережающим ростом доходов от трудовой деятельности (их доля составила 76,9 % в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года). Вторая причина — низкая база третьего квартала 2018 года.

«В наибольшей степени выросла заработная плата работников, ее доля в структуре доходов — 56,4 %. <…> Иные доходы от трудовой деятельности, включая серую заработную плату (доля в структуре доходов составляет 14,1 %), выросли на 7,3 процента по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Рост социальных выплат, включающих в себя пособия, пенсии и иные обязательства государства, также превысил уровень инфляции и составил 6,3 % год к году», – отметили в Росстате.