В благовещенском детсаду установили оборудование для детей с особенными потребностями

В благовещенском детсаду № 35 установили современное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. Малыши смогут заниматься в сенсорной комнате, обновленном спортзале и кабинете педагога-психолога. Также улучшили игровые участки на улице. Это стало возможным благодаря программе «Доступная среда».

В четвертом корпусе дошкольного учреждения побывала мэр областной столицы Валентина Калита. Как рассказала заведующая дошкольным учреждением Татьяна Храмова, гордостью детского сада стали темная и светлая сенсорные комнаты. Это оборудованные кабинеты, пространство которых воздействует на органы чувств маленьких воспитанников детского сада. Благодаря такой среде ребенок прислушивается к своим ощущениям и учится их контролировать. Педагоги проводят там занятия по развитию мелкой моторики, зрительной и тактильной стимуляции и релаксации, творческих способностей, световосприятия, коррекции эмоционально-волевой сферы, межполушарному развитию и всех психических процессов.

Полюбились малышам и уроки физкультуры, которые теперь проходят в обновленном комфортном спортивном зале. Увлекательные игры на будо-матах, методических модулях, в мягких тоннелях развивают пространственное мышление и физические возможности малышей, сообщает администрация Благовещенска.

Кроме того, в коридорах учреждения установили поручни, которые позволяют детям без помощи воспитателей самостоятельно передвигаться по зданию. А развивающий игровой комплекс, тренажеры и горка на дворовой территории позволяют интересно и с пользой для здоровья проводить занятия на открытом воздухе. Такой комплексный подход в воспитательно-образовательном процессе детей, как отмечают специалисты учреждения, позволяет компенсировать способности детей, требующих особого внимания.

«Благовещенск уже не первый год участвует в федеральной программе "Доступная среда". Эта программа рассчитана на разные сферы – культура, образование и другие. За время реализации программы в городе мы установили слуховую петлю в общественно-культурном центре, устанавливаем светофоры со звуковыми сигналами и многое другое. В этом году у нас смогли оборудовать детский сад № 35 современным оборудованием и методическими комплексами, которые дает возможность комфортного, безопасного пребывания и развития детей», – отметила Валентина Сергеевна.

Общая стоимость приобретенного оборудования составила 1,5 миллиона рублей.