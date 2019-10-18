Глава Свободного высказался за запрет продажи опасной жевательной смеси

16 октября в Свободном состоялось заседание муниципальной антинаркотической комиссии. Речь шла, в том числе, о новом опасном увлечении подростков «снюсе» – жевательном табаке.

На днях сообщалось об инциденте в Свободном: 13-летнему школьнику стало плохо после употребления жевательной смеси. Это вещество можно беспрепятственно купить в торговых точках города.

Как пишет Gzt-sv.ru, глава населенного пункта Владимир Константинов отметил, что проблему нужно решать как на местном уровне, так и на законодательном. Учитывая влияние на организм подростков, градоначальник считает важным запретить продажу вещества.

«Профилактические меры мы с вами обязаны провести. В системе городского образования должны быть отработаны все предупредительные меры – классные часы, родительские собрания, беседы и так далее. А также мы можем обратиться с законодательной инициативой к нашим депутатам, которые могут принять такое обращение и выйти с ним в Законодательное собрание Амурской области», – сказал Владимир Константинов.