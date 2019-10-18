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18октября
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сегодня, 09:54 3

Глава Свободного высказался за запрет продажи опасной жевательной смеси

Глава Свободного высказался за запрет продажи опасной жевательной смеси
Фото: gzt-sv.ru

16 октября в Свободном состоялось заседание муниципальной антинаркотической комиссии. Речь шла, в том числе, о новом опасном увлечении подростков «снюсе» – жевательном табаке.

На днях сообщалось об инциденте в Свободном: 13-летнему школьнику стало плохо после употребления жевательной смеси. Это вещество можно беспрепятственно купить в торговых точках города.

Как пишет Gzt-sv.ru, глава населенного пункта Владимир Константинов отметил, что проблему нужно решать как на местном уровне, так и на законодательном. Учитывая влияние на организм подростков, градоначальник считает важным запретить продажу вещества.

«Профилактические меры мы с вами обязаны провести. В системе городского образования должны быть отработаны все предупредительные меры – классные часы, родительские собрания, беседы и так далее. А также мы можем обратиться с законодательной инициативой к нашим депутатам, которые могут принять такое обращение и выйти с ним в Законодательное собрание Амурской области», – сказал Владимир Константинов.

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#здоровье #Свободный

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    42 минуты назад

    а чё, в Свободном война какая то идёт?

    почему мэр весь такой в военной форме с шевроном? из окопа на заседание?

  • Казимир

    Казимир
    20 минут назад

    Эт что за экипировка?)))))))))))

  • inoy

    inoy
    5 минут назад

    смесям объявили войну)))

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