Звезда «Дома 2» судится с хирургом из-за слишком большой груди

Инесса Шевчук делала пластику лица, но последняя операция по увеличению груди не удовлетворила звезду. Обычно девушку всё устраивало, но в этот раз последствия оказались более ощутимыми.

Бывшая участница «Дома 2» ещё на проекте заявила, что её не устраивает собственная внешность. Поэтому сразу после стройки девушка хирургическим путем изменила форму лица, а затем пришла очередь груди. Она увеличила бюст на несколько размеров и была довольна результатом.

В октябре Инесса поняла, что из-за груди у нее начались проблемы со здоровьем. Известно, что из-за большой груди женщины страдают проблемами со спиной. После операции у нее начались проблемы с поясницей.

Шевчук обратилась к хирургу, который занимался её грудью, и попросила вернуть не только деньги, но и бесплатно сделать операцию по возвращению природного размера груди. Но специалист, по понятным причинам, отказался. Разгневанная Инесса подала на него в суд и теперь будет добиваться справедливости и своего нормального бюста, сообщает Life.