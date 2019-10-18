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18октября
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Минфин РФ планирует выделить около 15 миллиардов на финансирование ипотеки под 2 %

Минфин РФ планирует выделить около 15 миллиардов на финансирование ипотеки под 2 %
Фото: pixabay.com

Минфин РФ планирует выделить институту развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» почти 14,7 миллиарда рублей на реализацию проекта льготной ипотеки под 2 % на Дальнем Востоке. Выдавать льготную ипотеку будут с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2024 года.

«Министерству финансов РФ направить акционерному обществу "ДОМ.РФ" в установленном порядке средства федерального бюджета в размере 14 миллиардов 659 миллионов 201,4 тысячи рублей, предусмотренные в федеральном законе от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", в качестве взноса в уставный капитал акционерного общества "ДОМ.РФ"», – говорится в проекте постановления правительства РФ.

Как сообщает ТАСС, сопровождать подготовку и подачу жителями ДФО документов на получение льготной ипотеки будет Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Предполагается, что «ДОМ.РФ» будет возмещать банкам недополученные доходы по льготным кредитам, компенсируя разницу между ключевой ставкой на начало месяца, увеличенной на 4 процентных пункта, и ставкой, установленной в кредитном договоре. Общая сумма кредитов, по которым организация будет осуществлять выплаты, составит до 450 миллиардов рублей. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2024 года.

Как сообщало Амур.инфо, в регионах Дальнего Востока более 15 тысяч молодых семей не имеют собственного жилья. Владимир Путин дал поручение кабинету министров до 15 декабря разработать поправки в законодательство по снижению ставок ипотеки для молодых семей в ДФО до 2 % годовых.

Участниками льготной ипотеки могут стать молодые семьи, состоящие в браке не менее одного года, возраст супругов не должен превышать 36 лет. При этом хотя бы у одного из них должна быть прописка в любом регионе Дальнего Востока. Взять ипотеку смогут и получатели дальневосточного гектара. Размер кредита – не более 6 миллионов рублей, а срок – не более 20 лет.

Чтобы получить льготный кредит, нужно обратиться в один из банков-участников программы. Список финансовых организаций находится на стадии формирования и будет опубликован после принятия постановления правительства Российской Федерации, утверждающего правила предоставления субсидии.

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#Дальний Восток #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Мапа

    Мапа
    1 час назад



    «Министерству финансов РФ направить акционерному обществу "ДОМ.РФ" в установленном порядке средства федерального бюджета в размере 14 миллиардов 659 миллионов 201,4 тысячи рублей, предусмотренные в федеральном законе от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"



    С этого и нужно было начинать распространять новости об "ипотеке 2%". Правда, неизвестно сколько от АО ДОМ.РФ еще достанется на дома нуждающимся (компенсацию банкам "разницы в процентах"). Но хоть какая-то сумма, которую начнут делить.

    А то развели ромашку: этому дала, а тому не дала.

  • Бродов

    Бродов
    1 час назад

    и эти деньги разворуют чиновники

  • anschutka

    anschutka
    23 минуты назад

    Новости об этой ипотеке всё чудесатее. Вот уже и прослойка некая появилась :)

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