В Благовещенске студент получил шесть лет за наркотики

В Амурской области к шести годам лишения свободы осужден 24-летний студент. Парень признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Вместе со знакомыми он купил наркотики по интернету и возил их в машине, пока факт преступления не выявили работники управления ФСБ по Амурской области.

Суд над студентом состоялся 15 октября. Благовещенский городской суд признал молодого человека виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием интернета; а также незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в июне 2018 года молодой человек и его знакомые договорились купить через интернет вещество, содержащее наркотическое средство, а потом его продать.

В августе того же года парни заказали наркотик массой 202 грамма и получили посылку, которую отдали другому соучастнику преступления. После чего «дельцы» хранили посылку сначала в гараже, а затем в салоне автомобиля, на котором следовали до момента обнаружения и пресечения преступления работниками УФСБ по Амурской области.

Кроме того, в июле 2018 года этот же молодой человек незаконно приобрел по интернету наркотики, которые собирался использовать самостоятельно. Партию он хранил в гараже. Тайник обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Вину в совершении преступлений подсудимый признал в полном объеме. При назначении наказания суд учел раскаяние и активное содействие раскрытию и расследованию преступления, а также изобличение других соучастников преступления. Осужденный выслушал приговор: шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Решение суда в настоящее время не вступило в законную силу.

В отношении двух соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется. Следствие по уголовному делу проведено сотрудниками следственного отдела управления ФСБ Росси по Амурской области. Государственное обвинение в суде поддержано представителем прокуратуры Благовещенска.