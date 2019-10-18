Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:32 5

В Благовещенске студент получил шесть лет за наркотики

В Благовещенске студент получил шесть лет за наркотики
Фото: amur.info

В Амурской области к шести годам лишения свободы осужден 24-летний студент. Парень признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Вместе со знакомыми он купил наркотики по интернету и возил их в машине, пока факт преступления не выявили работники управления ФСБ по Амурской области.

Суд над студентом состоялся 15 октября. Благовещенский городской суд признал молодого человека виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием интернета; а также незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в июне 2018 года молодой человек и его знакомые договорились купить через интернет вещество, содержащее наркотическое средство, а потом его продать.

В августе того же года парни заказали наркотик массой 202 грамма и получили посылку, которую отдали другому соучастнику преступления. После чего «дельцы» хранили посылку сначала в гараже, а затем в салоне автомобиля, на котором следовали до момента обнаружения и пресечения преступления работниками УФСБ по Амурской области.

Кроме того, в июле 2018 года этот же молодой человек незаконно приобрел по интернету наркотики, которые собирался использовать самостоятельно. Партию он хранил в гараже. Тайник обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Вину в совершении преступлений подсудимый признал в полном объеме. При назначении наказания суд учел раскаяние и активное содействие раскрытию и расследованию преступления, а также изобличение других соучастников преступления. Осужденный выслушал приговор: шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Решение суда в настоящее время не вступило в законную силу.

В отношении двух соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется. Следствие по уголовному делу проведено сотрудниками следственного отдела управления ФСБ Росси по Амурской области. Государственное обвинение в суде поддержано представителем прокуратуры Благовещенска.

Просмотров всего: 1061

#закон #криминал #происшествия #суды

распечатать


Общество 3

Глава Росприроднадзора заинтересовалась загрязнением рек в Амурской области
В России и мире

В России постепенно запретят пользоваться пластиковыми пакетами
Происшествия

Один человек пострадал при пожаре в Завитинске

Происшествия

Благовещенец лишился денег, пытаясь помочь «знакомому» решить проблему с ГИБДД
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • us.2001

    us.2001
    1 час назад

    Парень признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Вместе со знакомыми он купил наркотики по интернету и возил их в машине, пока факт преступления не выявили работники управления ФСБ по Амурской области.

    получается наркотики в России можно купить в интернете ? а почему наркоконтроль не закрыл эту точку раньше ?

    и почему ФСБ занимается наркотиками а не террористами игил ?

  • chilly

    chilly
    1 час назад

    Ну, тогда и почту России нужно закрыть. Отправка - без паспорта, получение - по номеру в смс. Всё обезличено.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...всех наркодилеров на нары и на долго.

  • Бродов

    Бродов
    42 минуты назад

    жалко пацана-молоденький ещё

  • alex 3

    alex 3
    40 минут назад

    ну что же ты студент?(с)

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь