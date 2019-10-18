Изъятые у чиновников элитные квартиры предлагают выставлять на торги: обзор прессы

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Разрабатывается программа по рождению людей в космосе; каждому из военных супругов собираются давать жилье; Россия признана одной из самых неблагополучных в мире стран в сфере экологии. Газеты читал Павел Савинкин, ведущий «Авторадио-Благовещенск».

Очень интересно

«Российская газета» рассказала о том, что в ближайшем будущем у жительниц Земли появится уникальная возможность вписать своё имя в историю. Для этого нужно будет родить в космосе. Сообщается, что первые космические роды планируются в 2032 году. Требования к участницам заявленной программы просты – они должны дважды успешно стать матерями на Земле, а также обладать крепким здоровьем. Отмечается, что отбор пройдут лишь 30 женщин. Признаться, читая заметку, я рассчитывал на то, что эксперимент предусматривает и зачатие в космосе. А при названных условиях космическая станция превратится просто в роддом, не более.

Также в номере

Еще пишут о том, что Минэкономразвития предложило продавать на торгах изъятые у чиновников-коррупционеров элитные квартиры. Правда, не совсем понятно, куда в таком случае девались эти квартиры до этого предложения. Туманно пишут, что они переходили очередникам. Впрочем, скорее всего, они и не изымались. А по поводу предложения – ну, у одних изымут, другие купят. Со скидкой.

О чем еще в главной газете страны? Еще о том, что в закон «О статусе военнослужащего» внесены поправки, согласно которым, каждый из военных супругов получит жилье.

Также в номере

Еще, думаю, вам будет интересно узнать, что в России появится новый самолет, который придет на смену легендарному Ан-2. Отмечу, что в свое время налетался на этом воздушном труженике. Упаси вас бог лететь в транспортном варианте «аннушки» во время зимней стужи. И тем не менее не могу без уважения говорить об этом самолете.

Главная же тема сегодняшнего номера «Российской газеты» – деньги. Узнаете, кто придумал поговорку «Не в деньгах счастье», кто однажды сказал, что деньги не пахнут и т.д. Основной вывод статьи – деньги нужно любить. Впрочем, чтобы прийти к такому выводу, читать газету не обязательно. Правда же?

Вам статья

«Аргументы недели» рассказывают о состоявшемся в Москве заседании международного экологического экспертного клуба Eco sapiens. Ученые констатировали признание России одной из самых неблагополучных в экологическом отношении стран, страдающей в первую очередь от загрязнения воздуха и вырубки лесов. С 2000 по 2013 годы на нашей территории было вырублено 36,5 миллионов гектаров леса. Изменилась экология на северо-западе страны, актуальной становится проблема обезлесения Сибири.

На месте лесных массивов создаются сельскохозяйственные угодья, что приводит к исчезновению многих видов флоры и фауны, нарушает круговорот воды. Еще там о кислотных дождях и озоновых дырах, о мусоре и прочем таком. Грустно.

Напишут же такое

А вот о чем в «Мире новостей»: немецкого военнослужащего уволили из армии за то, что отказался приветствовать женщину-коллегу. Во внимание не были приняты утверждения, что не поздоровался он с женщиной по религиозным соображениям: не позволяет ислам. Суд счел, что все-таки, согласно уставу, он должен был отдать честь.

В еженедельнике есть и другие примеры увольнения сотрудников фирм мужчин за то, что они пренебрежительно относятся к женщинам. В принципе, понятно: Фемида ведь женщина.

А еще здесь о том, что экс-супруга российского миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за миллиардера греческого –Ставроса Ниархоса III, в прошлом бывшего жениха Пэрис Хилтон. Судя по напечатанному, они там все, как переходящие красные знамена.

На посошок

В завершение – «Российская газета-Неделя», где пишут о том, что ученые Китая и Непала пришли к соглашению об измерении высоты Эвереста. В последние годы возникли сомнения, что гора является самой высокой в мире, и после недавнего землетрясения в тех краях эти сомнения усилились. В настоящее время считается, что высота этого гиганта – 8 848 метров. Кстати сказать, многие ученые считают, что гору Чогори (8 611 метров) несправедливо считают второй: просто сказывается несовершенство приборов подсчета.

И вот как представлю я исследователей, добирающихся до вершины Эвереста с рулеткой…