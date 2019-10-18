В Приамурье военные построили высокоскоростную радиорелейную сеть

Связисты Восточного военного округа (ВВО) построили высокоскоростную защищенную радиорелейную сеть в ходе масштабного учения в Хабаровском крае, Еврейской автономии и Амурской области. Для построения сети применялись недавно поступившие станции Р-416ГМ и антенные модули Р-431АМ.

Специалисты были подняты по тревоге и совершили марши в точки организации связи по маршруту построения высокоскоростного цифрового потока. Работы по наведению радиорелейных линий проводились в условиях сложной радиоэлектронной обстановки.

Общая протяженность между пунктами управления составила более 600 километров. Построенная линия связи обеспечила устойчивую передачу данных со скоростью более 300 Мбит в секунду.

Мероприятия состоялись в рамках учения с мотострелковым соединением, в котором приняли участие более 3 тысяч военнослужащих. В построении радиосети было задействовано до 50 полевых узлов и станций связи, а также стационарные узлы связи и пункты привязки, сообщила пресс-служба ВВО.