Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:25 0

В Приамурье военные построили высокоскоростную радиорелейную сеть

В Приамурье военные построили высокоскоростную радиорелейную сеть
Фото: militaryarms.ru

Связисты Восточного военного округа (ВВО) построили высокоскоростную защищенную радиорелейную сеть в ходе масштабного учения в Хабаровском крае, Еврейской автономии и Амурской области. Для построения сети применялись недавно поступившие станции Р-416ГМ и антенные модули Р-431АМ.

Специалисты были подняты по тревоге и совершили марши в точки организации связи по маршруту построения высокоскоростного цифрового потока. Работы по наведению радиорелейных линий проводились в условиях сложной радиоэлектронной обстановки.

Общая протяженность между пунктами управления составила более 600 километров. Построенная линия связи обеспечила устойчивую передачу данных со скоростью более 300 Мбит в секунду.

Мероприятия состоялись в рамках учения с мотострелковым соединением, в котором приняли участие более 3 тысяч военнослужащих. В построении радиосети было задействовано до 50 полевых узлов и станций связи, а также стационарные узлы связи и пункты привязки, сообщила пресс-служба ВВО.

Просмотров всего: 278

#военные #технологии

распечатать


Общество 1

Амурские военные получили современные станции связи

Общество

Юрий Трутнев: жители Дальнего Востока смогут ввозить праворульные машины без ГЛОНАСС еще год
Общество

Военных инженеров срочно перебрасывают в Зейский район

Общество 1

В Зейский район прибыли военные (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь