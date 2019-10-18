В амурском селе Поздеевка залили фундамент нового храма

В селе Поздеевка Ромненского района залит фундамент строящегося храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Работы провели в первые недели октября.

Кроме того, в Амурской области продолжается строительство храма Иверской иконы Божией Матери. Он находится в селе Ромны, административном центре Ромненского района.

Уже выполнены облицовочные работы внешней части здания, установлена система отопления, идет монтаж электросетей. Несмотря на то, что церковь еще обустраивается, здесь идут богослужения, сообщает «Благинформ».

Фото: blaginform.ru