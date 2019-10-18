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18октября
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сегодня, 09:14 7

В амурском селе Поздеевка залили фундамент нового храма

В амурском селе Поздеевка залили фундамент нового храма

В селе Поздеевка Ромненского района залит фундамент строящегося храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Работы провели в первые недели октября.

Кроме того, в Амурской области продолжается строительство храма Иверской иконы Божией Матери. Он находится в селе Ромны, административном центре Ромненского района.

Уже выполнены облицовочные работы внешней части здания, установлена система отопления, идет монтаж электросетей. Несмотря на то, что церковь еще обустраивается, здесь идут богослужения, сообщает «Благинформ».

Фото: blaginform.ru

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#религия #строительство

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Комментарии
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  • Бродов

    Бродов
    2 часа назад

    знания в массы!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Когда будут новости о заложении в сёлах фундаментов фершелских пунктов больниц, школ, зверокомплексов, элеваторов?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Храм -это хорошо! Надеюсь в местных школах и больницах тоже всё Слава Богу.

  • ay

    ay
    1 час назад

    alex 3

    Храм -это хорошо! Надеюсь в местных школах и больницах тоже всё Слава Богу.



    ОНЕ просто помешались на храмах и, как говорят, нагличане: "Выплеснули ребёнка вместе с водой".

  • anschutka

    anschutka
    33 минуты назад

    А школы и больницы закрываются :(

  • Fox canny

    Fox canny
    22 минуты назад

    Все что нам остается это только верить в наше светлое будущее

  • ay

    ay
    22 минуты назад

    anschutka

    А школы и больницы закрываются :(



    А Вы верьте в сверхъестественное: помолись - выздоровеешь, помолись - поумнеешь, помолись - грехи плохие поступки спишутся. Ни тюрем, ни больниц, ни школ не надо. Универсальный многофункциональный центр выручит всегда.

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