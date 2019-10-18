Избранная дума Циолковского определилась с председателем и его замом

В Циолковском начала работу вновь избранная городская дума. Первое заседание депутатов прошло 17 октября.

По итогам заседания председателем думы был единогласно избран Виталий Брижатый, который в ходе прошедших выборов набрал более 60 процентов голосов избирателей. Заместителем председателя избрана Светлана Светликова, секретарем – Марина Зенина.

Депутатами утверждено создание трех постоянно действующих комиссий: по бюджету, экономике, собственности, вопросам ЖКХ; по социальной политике и связям с общественностью; по нормотворчеству, регламенту и местному самоуправлению.

На заседании был принят план работы думы на IV квартал 2019 года, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Ранее сообщалось, что все депутаты думы являются представителями общественного движения «Циолковский – город будущего!».