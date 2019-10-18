Амурский спектакль борется за победу на Всероссийском театральном конкурсе (видео)

Сильные духом всегда побеждают. Даже если этот враг смертельный. Об этом рассказывает спектакль театральной студии «Этюд» городского дома культуры – «Ленинградский дневник. Несломленные». Он был поставлен к 75-летию снятия блокады. Получив уже 4 местных награды, артисты борются за победу во всероссийском конкурсе «На благо мира». Кто получит путевку в финал, который пройдет в Санкт-Петербурге, решит интернет-голосование.

Спектакль «Ленинградский дневник. Несломленные» – это драма о жителях города-мученика, о страданиях и ужасах войны глазами юной 14-летней школьницы Лены Захаровой, чей личный дневник попадает в руки к детям XXI века. Это навсегда меняет их прежнюю жизнь. В процессе двухмесячных репетиций настоящее и прошлое актёры на сцене и в жизни примеряли на себя. И делали открытия.

- Думаю, то поколение было ответственнее, чем современное. Моя героиня после смерти родителей одна воспитывает двоих детей. Вряд ли сейчас 14-летний подросток может сделать такое, - рассказала Елизавета Грунь, воспитанница театральной студии «Этюд»

Режиссер признается: работа шла не быстро. Материал трагичный и глубокий. Но детям на сцене - никаких поблажек. Сцена фальши не прощает.

- Очень сложно детям. Попытаюсь объяснить. Это же в себе нужно найти, надавить на больную точку, всколыхнуть, а потом бороться и пытаться в себе все это задавить. Не рыдать и плакать, а бороться. Потому, что в блокадном Ленинграде выжили сильные люди. Слабые быстро погибали. А сильные боролись со смертью и другим помогали. Вот об этом наш спектакль, - рассказала Екатерина Набока, режиссер театральной студии «Этюд» Городского дома культуры.

Автор пьесы - Оксана Конюх, режиссер-постановщик Катерина Набока. Пьеса написана по мотивам книги А. Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга».

В спектакле заняты 36 актеров, самым маленьким – всего 8 лет. Но все, как один прошли исторический экскурс в Ленинград 42-го года. Дети смотрели фильмы, читали книги, встречались с благовещенскими блокадниками. Актёры признаются: самым сложным уроком был голод. Режиссер вместо одной репетиции предложила провести практический эксперимент.

- Мы должны были один кусочек хлеба разделить на весь день. Получилось, но было очень трудно. Есть очень сильно хотелось. Сейчас детям не очень понятно, как это было раньше, - призналась Даша Харченко, воспитанница театральной студии «Этюд».

Прочувствовать атмосферу того времени помогают декорации и реквизит. Например, на сцене разместились окно, заклеенное крест-накрест белыми полосками бумаги, железная кровать и печка-буржуйка. Были специально сшиты и костюмы – по ленинградской моде 75-летней давности. В ателье сначала удивились, но потом случайно нашелся человек, который принес настоящую шаль из того самого блокадного Ленинграда. Хозяйки уже нет в живых, но подарок актёры посчитали знаком. Все сошлось в крепкую постановку, местами похожую на добротный фильм – со сменой места действия, живыми звуками и музыкой.

Спектакль поставлен на средства президентского гранта. "Ленинградский дневник" записан на видео, его режиссер Екатерина Набока планирует передать по области в городские и сельские дома культуры для показа на большом экране.

Спектакль уже имеет награды: II место на городском фестивале «театральный Благовещенск» и Гран-при регионального фестиваля «Азбука театра». Главная героиня Полина Халфина также получила приз за лучшую женскую роль на обоих конкурсах. Теперь задача театральной студии «Этюд» - войти в число лучших на всероссийском конкурсе «На благо мира». Проекты, победившие в интернет-голосовании, получат приглашение в Санкт-Петербург. Результаты станут известны в конце октября.

«Мы очень-очень хотим пройти в финал. Нам есть, что показать, нам есть, чему поучиться. Это глоток свежего воздуха, который даст огромный импульс для дальнейшего развития. Очень надеемся, что амурчане, другие дальневосточники нас поддержат», - рассказала руководитель студии Екатерина Набока.

Призеры и победители получат по полмиллиона рублей, а общий призовой фонд всероссийского театрального конкурса составляет больше 3 миллионов рублей. Проголосовать за лучший проект до 31 октября можно здесь, имея регистрацию в любой из соцсетей.