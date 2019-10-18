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18октября
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Амурский спектакль борется за победу на Всероссийском театральном конкурсе (видео)

Амурский спектакль борется за победу на Всероссийском театральном конкурсе (видео)

Сильные духом всегда побеждают. Даже если этот враг смертельный. Об этом рассказывает спектакль театральной студии «Этюд» городского дома культуры – «Ленинградский дневник. Несломленные». Он был поставлен к 75-летию снятия блокады. Получив уже 4 местных награды, артисты борются за победу во всероссийском конкурсе «На благо мира». Кто получит путевку в финал, который пройдет в Санкт-Петербурге, решит интернет-голосование.

Спектакль «Ленинградский дневник. Несломленные» – это драма о жителях города-мученика, о страданиях и ужасах войны глазами юной 14-летней школьницы Лены Захаровой, чей личный дневник попадает в руки к детям XXI века. Это навсегда меняет их прежнюю жизнь. В процессе двухмесячных репетиций настоящее и прошлое актёры на сцене и в жизни примеряли на себя. И делали открытия.

- Думаю, то поколение было ответственнее, чем современное. Моя героиня после смерти родителей одна воспитывает двоих детей. Вряд ли сейчас 14-летний подросток может сделать такое, - рассказала Елизавета Грунь, воспитанница театральной студии «Этюд»

Режиссер признается: работа шла не быстро. Материал трагичный и глубокий. Но детям на сцене - никаких поблажек. Сцена фальши не прощает.

- Очень сложно детям. Попытаюсь объяснить. Это же в себе нужно найти, надавить на больную точку, всколыхнуть, а потом бороться и пытаться в себе все это задавить. Не рыдать и плакать, а бороться. Потому, что в блокадном Ленинграде выжили сильные люди. Слабые быстро погибали. А сильные боролись со смертью и другим помогали. Вот об этом наш спектакль, - рассказала Екатерина Набока, режиссер театральной студии «Этюд» Городского дома культуры.

Автор пьесы - Оксана Конюх, режиссер-постановщик Катерина Набока. Пьеса написана по мотивам книги А. Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга».

В спектакле заняты 36 актеров, самым маленьким – всего 8 лет. Но все, как один прошли исторический экскурс в Ленинград 42-го года. Дети смотрели фильмы, читали книги, встречались с благовещенскими блокадниками. Актёры признаются: самым сложным уроком был голод. Режиссер вместо одной репетиции предложила провести практический эксперимент.

- Мы должны были один кусочек хлеба разделить на весь день. Получилось, но было очень трудно. Есть очень сильно хотелось. Сейчас детям не очень понятно, как это было раньше, - призналась Даша Харченко, воспитанница театральной студии «Этюд».

Прочувствовать атмосферу того времени помогают декорации и реквизит. Например, на сцене разместились окно, заклеенное крест-накрест белыми полосками бумаги, железная кровать и печка-буржуйка. Были специально сшиты и костюмы – по ленинградской моде 75-летней давности. В ателье сначала удивились, но потом случайно нашелся человек, который принес настоящую шаль из того самого блокадного Ленинграда. Хозяйки уже нет в живых, но подарок актёры посчитали знаком. Все сошлось в крепкую постановку, местами похожую на добротный фильм – со сменой места действия, живыми звуками и музыкой.

Спектакль поставлен на средства президентского гранта. "Ленинградский дневник" записан на видео, его режиссер Екатерина Набока планирует передать по области в городские и сельские дома культуры для показа на большом экране.

Спектакль уже имеет награды: II место на городском фестивале «театральный Благовещенск» и Гран-при регионального фестиваля «Азбука театра». Главная героиня Полина Халфина также получила приз за лучшую женскую роль на обоих конкурсах. Теперь задача театральной студии «Этюд» - войти в число лучших на всероссийском конкурсе «На благо мира». Проекты, победившие в интернет-голосовании, получат приглашение в Санкт-Петербург. Результаты станут известны в конце октября.

«Мы очень-очень хотим пройти в финал. Нам есть, что показать, нам есть, чему поучиться. Это глоток свежего воздуха, который даст огромный импульс для дальнейшего развития. Очень надеемся, что амурчане, другие дальневосточники нас поддержат», - рассказала руководитель студии Екатерина Набока.

Призеры и победители получат по полмиллиона рублей, а общий призовой фонд всероссийского театрального конкурса составляет больше 3 миллионов рублей. Проголосовать за лучший проект до 31 октября можно здесь, имея регистрацию в любой из соцсетей.

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#культура

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