Антитоп: подборка пошлых комедий, которые не стоит смотреть (18+)

Так уж повелось, что в основном выпускают в свет пошлые и похабные комедии американцы. Видимо, есть спрос. Значит, среди киноманов немало любителей юмора ниже пояса. В сегодняшней подборке 10 развратных комедий, которые даже не стоят вашего внимания. Хотя, кто знает, может, кому-то они и придутся по вкусу. Но, по мнению редакции, они заслуживают того, чтобы быть включенными в антитоп. В комментариях пишите честно: смотрите такое? И что, по вашему мнению, полный несмотрибельный треш?

ХОЧУ КАК ТЫ, 2011 ГОД

Эта комедия рассказывает о двух друзьях. Один сердцеед, а второй примерный семьянин. Последний, кстати, завидует беззаботной жизни первого. И вот однажды утром они просыпаются и понимают, что поменялись телами… Как из этого всего выкручивались – смотрите сами. А после просмотра обязательно задумайтесь над тем, что нужно ценить то, что у тебя есть, а не завидовать другим, ведь ты не знаешь, точно ли все так хорошо в чужой жизни.

ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ, 2016 ГОД

Роберт Де Ниро «оскароносный» актер. Жаль, что последнее время снимается в подобном. Что это: съемки ради души или ради денег, потому что больше никуда не зовут? Мы так и не узнаем. В этой кинокартине Роберт в роли отвязного деда, который заглядывается на молодых девушек, сквернословит и заводит подозрительные знакомства. И все бы ничего, но в эти игрища он втягивает своего внука, который, кстати, собрался жениться. А состоится его свадьба или нет – узнаете, если досмотрите фильм до конца.

НЕСНОСНЫЙ ДЕД, 2013 ГОД

Еще один фильм с неадекватным дедом. Но этот разительно отличается от предыдущего манерой съемки: в качестве массовки используются люди, которые становятся невольными свидетелями того треша, который творят актеры. За идею – однозначно лайк. Но, как и многие зарубежные комедии, эта кинокартина также перенасыщена тупым юмором. Но хотя бы трейлер оказался более-менее цензурным, в отличие от других фильмов, представленных тут.

НЕ ШУТИТЕ С ZOХАНОМ, 2008 ГОД

Зохан – агент Моссада и антитеррорист – инициирует свою смерть, чтобы начать новую жизнь. И видит в ней он себя стилистом в Нью-Йорке. Зохану удается завоевать внимание женщин, а поэтому от клиенток нет отбоя. Но вот только появляется угроза потерять карьеру и собственную жизнь, ведь внезапно его узнали…

10 ПРАВИЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СПИТ С КЕМ ПОПАЛО, 2013 ГОД

Две молодые пары решают составить список, включающий 10 правил, который должен помочь поддерживать гармонию в отношениях. Да, в фильме нет полной обнаженки (и на этом спасибо), а вот шуток ниже пояса – предостаточно. Кстати, если посмотрите, то расскажите, что там за 10 таких правил, которые сохранят отношения здоровыми и счастливыми?

ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ, 2013 ГОД

Ну и напоследок включим в наш антитопчик отечественное недокино! Видимо, его создатели пытались создать нечто похожее на американскую комедию. Удалось – заполучили такой же низкий рейтинг и отрицательные отзывы. Неудивительно, с таким-то низкосортным сюжетом: четырем мужчинам необходимо за 5 дней соблазнить как можно больше женщин. Победитель будет один, и он получит полмиллиона долларов. Появилось желание посмотреть?