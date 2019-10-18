Приамурью выделили еще 512 миллионов на помощь пострадавшим от паводка

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Правительство России выделило Амурской области, Хабаровскому краю и Еврейской автономии из резервного фонда дополнительно 1,2 миллиарда рублей на меры социальной поддержки граждан, жилье которых пострадало из-за паводков. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Амурская область получит 512,5 миллиона рублей, Хабаровский край – 573,5, Еврейская автономная область – 116,2 миллиона рублей.

Другим распоряжением правительство решило направить дополнительно 40 миллионов рублей Хабаровскому краю для оказания помощи пострадавшим от паводка в июле-сентябре 2019 года. Эти деньги, в частности, пойдут на отдельные меры социальной поддержки граждан. Отчет о расходовании средств должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2020 года, пишет ТАСС

Президент России Владимир Путин 16 октября проводил совещание по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. В частности, он потребовал от чиновников отчета о том, как осваиваются выделенные на поддержку пострадавшим регионам деньги, насколько оперативно и в полном ли объеме они доходят до конечных адресатов.

Как сообщало Амур.инфо, во время совещания губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал Путину о ситуации с жильем для подтопленцев в регионе. На покупку нового жилья и капремонт Приамурью необходимо 920 миллионов рублей.