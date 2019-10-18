Гороскоп 18 октября: Близнецы обретут независимость, Львы будут сомневаться, а Скорпионы сделают выбор

Восход Солнца: 06:56

Заход Солнца: 17:33

Солнце в Весах.

Овен. Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Воздержитесь от тяжелой пищи. Не занимайтесь тяжелым физическим трудом. Спортсменам рекомендуется отказаться от тренировки. Посвятите день отдыху и развлечениям.

Телец. Сегодня Тельцам, вероятно, удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые помогут в дальнейшем. Не исключено, что у Вас появится влиятельный покровитель. А если Вы сомневаетесь в правильности решения, принимаемого вами, доверьтесь интуиции – она не подведет, так как Вы очень остро чувствуете все, что происходит. Уделите внимание себе. Вы почувствуете разрядку и облегчение.

Близнецы. День обретения внутренней независимости. Способность к импровизации позволит завести новые знакомства или установить необходимые связи. Решительность и непреклонность может войти в противоречие с лояльностью к власти, что заставит искать компромиссы.

Рак. Сегодня вас ожидает улучшение финансовых дел. Не исключено, что вам придется с головой окунуться в дела, требующие немедленного разрешения. Возможно, именно сегодня Вас ожидает везение в азартных играх, но больше надейтесь на трезвый, холодный расчет, и тогда удача сама пожалует к Ракам.

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Лев. День связан с материальными потерями или неудачами в сфере личной жизни. Возможно, отрицательную роль сыграет зависть и недоброжелательство окружающих Вас людей. Но и возросшее самомнение Львов тоже внесет свой вклад в негативную ситуацию. Будьте к себе критичнее, устойчивее к соблазнам и искушениям, не потакайте собственным слабостям. Не планируйте встреч с друзьями.

Дева. День благоприятен для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Ваш жизненный потенциал на высоте. Активные действия принесут скорые результаты. Вероятно, женщин-Дев ждут перемены в личной жизни. Мужчинам-Девам звезды советуют набраться терпения и ждать перемен к лучшему. Двойственность вашей натуры может отрицательно сказаться на отношениях с окружающими.

Весы. День обретения внутренней независимости. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии вы удачно проведете деловые встречи и переговоры. Ваш оптимизм, обаяние и логика заставят партнеров пойти на сотрудничество. Но не торопитесь принимать скоропалительных решений.

Скорпион. В этот день деловая активность и прилежание в любой работе должны принести ожидаемые результаты. Сегодня Скорпионам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Вас ожидают перемены, которые увеличат шансы на успех. Вероятна незапланированная поездка.

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Стрелец. Сегодня вы сможете с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным. Разум и интуиция помогут выйти из сложной ситуации. Звезды рекомендуют разумно перегруппировать силы, чтобы довести до конца ранее начатое дело. Не исключено, что вы получите финансовую поддержку. Ваши чувства будут противоречивыми: возрастающая беспричинная тревога будет сменяться приподнятым настроением.

Козерог. День полон новых планов и надежд, которым не суждено осуществиться. Договоры, связанные с поездкой, сорвутся, возникнут конфликты; возможно, появятся проблемы с родственниками. Велика опасность травматизма, так что будьте внимательны при переходе улицы. Также будьте осторожны с электроприборами.

Водолей. Крайне неблагоприятный день. Возможно, именно сегодня нерешенные проблемы или отложенные на время дела закружат Вас в стремительной карусели. Судьба вновь испытывает вас на целеустремленность, выдержку и выносливость. Смело идите навстречу испытаниям, иначе ситуация обострится до крайности. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний.

Рыбы. Вас ожидают большие перемены. Как полагают звезды, Вы развернете совместную работу с партнером, успехами которого давно восхищались. Планеты вам благоприятствуют, а потому позволят блеснуть талантами. Однако все ваши планы могут осуществиться только при условии непосредственной готовности к работе. Возможно, Вы наконец-то ощутите стабильность в личной жизни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев