Один человек пострадал при пожаре в Завитинске

Вечером 17 октября был пожар в Завитинске: загорелся жилой дом по улице Кирпичной. Сообщение о происшествии поступило в 19:04. Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем, однако не обошлось без пострадавших.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пострадал хозяин дома 1985 года рождения. Его доставили в Завитинскую больницу. Дом пожарные спасли, он закопчен по всей площади, пламя уничтожило оконный проем.

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Александр Авдеев