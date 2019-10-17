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17 октября 2019, 21:48 0

Один человек пострадал при пожаре в Завитинске

Один человек пострадал при пожаре в Завитинске
Фото: pixabay.com

Вечером 17 октября был пожар в Завитинске: загорелся жилой дом по улице Кирпичной. Сообщение о происшествии поступило в 19:04. Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем, однако не обошлось без пострадавших.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пострадал хозяин дома 1985 года рождения. Его доставили в Завитинскую больницу.

Дом пожарные спасли, он закопчен по всей площади, пламя уничтожило оконный проем.

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#Завитинск #пожары #происшествия

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