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17октября
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Более 50 мешков мусора собрали сотрудники благовещенского центра «Доброта» (фото)

Более 50 мешков мусора собрали сотрудники благовещенского центра «Доброта» (фото)
Фото: пресс-служба центра «Доброта»

17 октября сотрудники центра социального обслуживания населения «Доброта» в Благовещенске приняли участие в субботнике. Уборка затронула придомовые и общественные территории на перекрестке улиц Конной и Шимановского.

За пять часов соцработники собрали более 50 мешков мусора, сообщает пресс-служба центра «Доброта».

«Благовещенск – наш родной дом, и в этот теплый осенний день наши специалисты, работники центра "Доброта", навели порядок и чистоту на улицах города, – отметила директор учреждения Оксана Подкорытова. – Мы внесли свой небольшой вклад для создания комфорта горожанам и для сохранения красоты нашего Благовещенска».

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#мусор

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