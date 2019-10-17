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17октября
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Татарстан проследит за работой ПСО «Казань» на космодроме Восточный

Татарстан проследит за работой ПСО «Казань» на космодроме Восточный
Фото: Амур.инфо

Во время совещания финансовых, казначейских и налоговых органов Республики Татарстан глава федерального казначейства по Татарстану Рустам Нуриахметов объявил, что его структура будет следить за работой ПСО «Казань» на космодроме Восточный. Об этом пишет Inkazan.ru.

По словам Нуриахметова, казначейство занимается в том числе и сопровождением бюджетных средств, которые получены юридическими лицами. Это следует из отдельных решений правительства РФ.

«В целях исполнения данных актов правительства и оперативного решения возникающих вопросов в процессе реализации проектов в федеральном казначействе и его территориальных органах создаются проектные офисы», – сообщил глава татарстанского казначейства.

Проектный офис ведет мониторинг реализации проекта, а также создает и дополняет специальную карточку на информационном ресурсе, доступ к которому имеют все другие проектные офисы. Также организация проводит совещания и взаимодействует с органами власти.

В частности, в Татарстане создан проектный офис по строительству стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» площадка 1А. Главным исполнителем по этому госконтракту является компания из республики – ПСО «Казань».

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#космодром #строительство

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