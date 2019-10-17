Татарстан проследит за работой ПСО «Казань» на космодроме Восточный

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По словам Нуриахметова, казначейство занимается в том числе и сопровождением бюджетных средств, которые получены юридическими лицами. Это следует из отдельных решений правительства РФ.

«В целях исполнения данных актов правительства и оперативного решения возникающих вопросов в процессе реализации проектов в федеральном казначействе и его территориальных органах создаются проектные офисы», – сообщил глава татарстанского казначейства.

Проектный офис ведет мониторинг реализации проекта, а также создает и дополняет специальную карточку на информационном ресурсе, доступ к которому имеют все другие проектные офисы. Также организация проводит совещания и взаимодействует с органами власти.

В частности, в Татарстане создан проектный офис по строительству стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» площадка 1А. Главным исполнителем по этому госконтракту является компания из республики – ПСО «Казань».