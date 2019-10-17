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17октября
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Благовещенец лишился денег, пытаясь помочь «знакомому» решить проблему с ГИБДД

Благовещенец лишился денег, пытаясь помочь «знакомому» решить проблему с ГИБДД
Фото: Амур.инфо

В дежурную часть муниципального отдела МВД России «Благовещенский» поступило заявление от жителя областного центра 1952 года рождения. В отношении благовещенца были совершены мошеннические действия.

Потерпевший рассказал о звонке мужчины, которого он принял за знакомого. Звонивший сообщил, что направляется к нему в гости на своем автомобиле. По дороге его якобы остановили сотрудники ГИБДД. «Знакомый» сообщил, что он управлял машиной в состоянии опьянения и его собираются привлечь к административной ответственности. Для решения проблемы «приятель» запросил у благовещенца 60 тысяч рублей. Мужчина перевел деньги. В дальнейшем номер, с которого ему звонили, оказался недоступен.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Полицейские напоминают: в случае поступления звонка с неизвестного номера о необходимости перевода денежных средств якобы для ваших родных и близких не поддавайтесь требованиям звонившего. Тем более если речь идет о том, чтобы откупиться от кого-то. Необходимо прервать разговор и попытаться связаться с тем человеком, который якобы попал в неприятную ситуацию и ему срочно нужны деньги. Обязательно доведите информацию о способах защиты от мошенников до своих пожилых родственников и близких людей.

В случае совершения в отношении вас мошеннических действий, следует незамедлительно обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 (102), 59-40-59.

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#криминал #происшествия #финансы

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