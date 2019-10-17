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17октября
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сегодня, 19:30 7

Амурчане оказались в лидерах по закредитованности в России

Амурчане оказались в лидерах по закредитованности в России
Фото: Амур.инфо

Жители Амурской области оказались в лидерах по закредитованности среди населения России. Такие данные приводит «Национальное бюро кредитных историй», отмечая рост показателя долговой нагрузки (ПДН) российских граждан.

«(…) наибольшие показатели ПДН (а, значит, и наибольшей закредитованности населения) были продемонстрированы в Амурской (30,41 %), Кировской (29,45 %) и Оренбургской (28,64 %) областях, а также в Красноярском крае (28,40 %) и Республике Коми (28,37 %)», – говорится в сообщении.

За последние полгода среднее значение показателя долговой нагрузки российских заемщиков продемонстрировало рост на 1,64 процентных пункта. По состоянию на 1 октября, ПДН составил 24,63 %.

Наименьший уровень ПДН (минимум закредитованности граждан) был отмечен у заемщиков Приморского края (21,74 %), Брянской области (21,96 %), Москвы (22,21 %), а также Псковской (22,23 %) и Смоленской (22,24 %) областей.

«Хотя показатель долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков показал рост впервые за последние 4 года, пока он по-прежнему остается на достаточно невысоком уровне, – отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом важно отметить, что, несмотря на то, что рост данного показателя отмечен абсолютно во всех регионах страны, уровень доходов заемщиков в ряде субъектов Федерации является недостаточно "комфортным" для обслуживания кредитных обязательств. Таким образом, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения».

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#финансы

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Комментарии
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  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Разве это не прямая зависимость с благосостоянием населения региона?

    По моему и экономистом быть не нужно.

  • Бродов

    Бродов
    40 минут назад

    это результат голосования за ЕР

  • вежливый кот

    вежливый кот
    11 минут назад

    Бродов

    это результат голосования за ЕР



    ну да

    "спасибо" ер и лдпр

    проголосовали за единоросса

    выбрали наше будущее

  • Бродов

    Бродов
    10 минут назад

    чудовищная единороссовская ложь

  • вежливый кот

    вежливый кот
    8 минут назад

    Бродов

    чудовищная единороссовская ложь



    это не ложь

    лдпр выбирала Медведева совместно с ер

    Остальные партии были против

    Мы помним

  • вежливый кот

    вежливый кот
    7 минут назад

    не отмазывайся,братеев

    вам уж ничего не поможет

    давайдосвиданья

  • Бродов

    Бродов
    3 минуты назад

    вас единороссов в Госдуме 80 процентов-штампуете антинародные законы не глядя-а стрелки кидаете на оппозицию-железнодорожники

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