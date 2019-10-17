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17октября
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сегодня, 19:03 0

Амурские военные получили современные станции связи

Амурские военные получили современные станции связи
Фото: militaryarms.ru

Партия новых радиорелейных станций Р-419Л1 поступила на вооружение подразделений связи общевойсковой армии Восточного военного округа, штаб которой дислоцируется в Амурской области.

Новая аппаратура позволяет организовывать защищенную видеоконференцсвязь и передавать видеоданные по радиосигналу на высокой скорости. Радиорелейные станции оснащены аппаратурой определения координат и могут реализовывать топографическую привязку через российскую глобальную спутниковую систему навигации ГЛОНАСС. Кроме того, многофункциональные станции имеют систему кондиционирования и обогрева воздуха, удобные места для работы и отдыха военнослужащих.

Специалисты объединения уже приступили к освоению современных средств связи нового поколения в полевых условиях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #технологии

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