Амурские военные получили современные станции связи

Партия новых радиорелейных станций Р-419Л1 поступила на вооружение подразделений связи общевойсковой армии Восточного военного округа, штаб которой дислоцируется в Амурской области.

Новая аппаратура позволяет организовывать защищенную видеоконференцсвязь и передавать видеоданные по радиосигналу на высокой скорости. Радиорелейные станции оснащены аппаратурой определения координат и могут реализовывать топографическую привязку через российскую глобальную спутниковую систему навигации ГЛОНАСС. Кроме того, многофункциональные станции имеют систему кондиционирования и обогрева воздуха, удобные места для работы и отдыха военнослужащих.

Специалисты объединения уже приступили к освоению современных средств связи нового поколения в полевых условиях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.