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17октября
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сегодня, 18:01 1

Автолюбителей просят не портить новую разметку на Театральной в Благовещенске

Автолюбителей просят не портить новую разметку на Театральной в Благовещенске
Фото: instagram.com/mintransamur

Автомобилистов призывают не портить новую недосохшую разметку на отремонтированном участке улицы Театральной в Благовещенске. Такое сообщение появилось в Инстаграме министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Отмечается, что дорожники заканчивают ремонт одного из самых больших участков – улицы Театральной от Октябрьской до Вокзальной. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже окончены работы по нанесению двухслойного асфальтобетонного покрытия, установке бордюрного камня и светофорных объектов, завершается укладка тротуарной плитки. На сегодняшний день рабочие уже начали наносить дорожную разметку.

Работы выполняются подрядной организацией АО «Асфальт». Дорожная разметка наносится холодным пластиком. В отличие от стандартных красок, этот вид материала обеспечивает длительный срок службы разметки. Работы по нанесению пластика достаточно затратны. На данном участке дорожники будут работать не менее пяти дней. Прогнозируемые солнечные выходные, возможно, ускорят сроки сдачи объекта. Всего будет нанесено порядка 1 200 квадратных метров разметки.

По информации подрядчика, работы осложняются несознательностью горожан. На время работы участки с непросохшей, только что нанесенной разметкой на время огораживают конусами. При этом автомобилисты самовольно отодвигают заграждения и начинают движение по свежей разметке. Такие действия не только значительно ухудшают качество выполняемых работ, но и увеличивают сроки ремонта улицы Театральной.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Сидите дома короче.

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