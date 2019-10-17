В Благовещенске полицейские раскрыли кражу имущества с базы

В дежурную часть полиции Благовещенска обратился индивидуальный предприниматель. Он заявил о хищении имущества с территории базы. Ночью там крупно поживились злоумышленники.

Предварительно установлено, что ночью двое злоумышленников зашли на неохраняемую территорию, сняли с автомобилей пять аккумуляторов, слили 200 литров дизельного топлива. Также они проникли в складские помещения, откуда похитили электроинструменты. Общий ущерб составил 120 000 рублей.

По факту кражи следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по пунктам «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики проверили городские пункты приема металлолома, опросили очевидцев происшествия, в результате выяснили приметы автомобиля, на котором злоумышленники вывозили похищенное имущество. Не остались в тайне и личности граждан, которые могут быть причастны к преступлению. Автомобиль оперативники обнаружили на одной из автомоек Благовещенска. Там же задержали и обоих подозреваемых.

Похищенные аккумуляторы и электроинструменты изъяты. В настоящий момент устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям, сообщает управление МВД России по Амурской области.