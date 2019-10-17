В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете

В одной из школ Новосибирска в туалете было найдено тело 15-летней ученицы. Пока точная причина смерти не сообщается, но известно, что девочка покончила с собой.

«Тело 15-летней ученицы 10-го класса было обнаружено в туалете школы. Предположительно, самоубийство», – сообщает РИА Новости.

В школе полиция проводит расследование. Точную причину смерти 15-летней девочки установит судебная экспертиза. Полиция же опрашивает учителей и одноклассников девочки, а также выясняет подробности произошедшего и возможные причины самоубийства.

Подписчики «На ОбьГЭСе» указали на страницу девочки во «ВКонтакте». Она вела ее под вымышленным именем, некоторые ее посты были связаны с темой суицида. За несколько часов до гибели девушка поставила статус «Произошла смерть» на своей странице, а на стене оставила запись «Это конец».

В местном паблике сообщили, что, когда приехали врачи, девушка была жива, но они не успели ее спасти.

Родители ее одноклассников предполагают, что подтолкнуть ее на такой поступок мог пробный ЕГЭ, сообщает Readovka.ru.