Благовещенец «задушил» своего соперника на турнире по MMA в Москве (видео)

12 октября в Москве состоялся турнир по MMA Fight Nights Global 94. Участие в нем принял благовещенец Никита Басун. Он сумел одолеть своего соперника.

На ринге Никита сошелся с Олегом Косиновым из Воронежа. В разговоре с ИА «Амур.инфо» благовещенский спортсмен оценил Олега как опытного бойца, а схватку с ним назвал непростой.

По регламенту, бой Басуна и Косинова длился три раунда, каждый по пять минут. Однако Никита завершил его досрочно.

«Первый раунд я проиграл, можно сказать, упустил в ударной технике. Забрал второй раунд, и в третьем я его на первой минуте, сорок второй секунде "задушил"», – рассказал Никита Басун.

Спортсмен отметил, что и в дальнейшем намерен выступать в турнирах, устраиваемых организацией Fight Nights Global.