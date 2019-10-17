Амурская область готовится к прохождению пожароопасного периода

В Амурской области с 8 октября начала работу межведомственная группа региональной диспетчерской службы. Специалисты следят за выполнением плана по подготовке к пожароопасному периоду, чтобы было достаточно сил и средств на борьбу со стихией.

В состав комиссии входят представители Главного управления МЧС России по Амурской области, министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области и Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Цели работы группы – проверка готовности населенных пунктов к прохождению пожароопасного периода. Прежде всего специалисты обращают внимание на выполнение плана муниципальных образований по подготовке к пожароопасному периоду, состав сил и средств, которые планируется применять при тушении природных пожаров и палов и защите населенных пунктов от пожаров, в частности, готовность добровольных пожарных формирований, состояние территорий как вокруг поселений, так и внутри, состояние источников противопожарного водоснабжения, вопросы обучения и информирование населения. Особое внимание уделяется подготовке к прохождению пожароопасного периода на территориях заправочных станций, лесоперерабатывающих предприятий, сельскохозяйственных производителей и территориям приусадебных участков.

По состоянию на 17 октября 2019 года, комиссионно проверены Благовещенск, Благовещенский, Свободненский, Архаринский, Тамбовский, Октябрьский и Михайловский районы. Специалисты встретились с главами администраций муниципальных образований, руководителями учреждений и организаций городских округов и сельских поселений. В результате работы выявляют населенные пункты и объекты экономики, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, решаются практические вопросы по усилению группировки по защите населенных пунктов и территорий, координации их деятельности, а также оказывается методическая помощь в вопросах подготовки к пожароопасному периоду. В четверг, 17 октября, межведомственная группа работает в Михайловском районе.

В настоящее время подготовка к пожароопасному периоду продолжается. В муниципальных образованиях продолжается опашка населенных пунктов, очистка территорий населенных пунктов от сухой растительности и мусора.