Амурская область впервые поучаствует в международном гастрономическом фестивале «Кухня без границ»

Предприятия общественного питания Амурской области презентуют блюда на гастрономическом конкурсе «Кухня без границ». Фестиваль ежегодно организуют в Хабаровске. Задача участников подготовить тематический стол и провести мастер-класс по приготовлению регионального блюда.

Оценивать мастерство поваров будет народное жюри. В его состав войдут организатор фестиваля, специалисты в области общепита и хабаровчане. Они приедут в Амурскую область, чтобы определить качество приготовления, подачу блюд, работу официантов, дизайн меню, передачу национального колорита.

Первым объектом, который посетят участники гастрономического тура, станет кафе в Циолковском. Гостям предложат попробовать космический завтрак в тюбиках и покажут космодром Восточный. Вторым участником фестиваля станет благовещенское кафе . Жюри продегустирует 3 национальных блюда русской кухни: борщ, бефстроганов с гречкой и сельдь под шубой.

Третьим участником конкурса выступит благовещенский гастробар. Здесь на ужин презентуют необычный салат, который Амурская область представляла на ВЭФ-2019. Посетители заведения смогут поучаствовать в мастер-классе от шеф-повара по приготовлению блюда. Все ингредиенты – соевое мясо, морская капуста и адыгейский сыр, производятся на территории Дальнего Востока. Кроме того, гостям предложат попробовать сет из четырех блюд авторской дальневосточной кухни: щи с амурскими груздями, кулебяка, салат с морской капустой и соевым мясом, медальоны из телятины с папоротником и брусникой.

«Изюминка "Кухни без границ" в том, что конкурсанты фестиваля представляют не только блюда, но и национальные традиции, обычаи, культуру разных народов. Мероприятие помогает сохранять и развивать гастрономический туризм в разных регионах нашей страны. Задача гастротуриста – отведать предложенное блюдо, узнать его историю и специфические особенности. А для участников конкурса это хорошая возможность повысить свой уровень в ресторанном бизнесе, разработать новые линейки продуктов, привлечь клиентов», – отметила организатор фестиваля Татьяна Аршинова.

«Кухня без границ» проходит в Хабаровске с 2013 года. Международным фестиваль стал в этом году. Организаторы мероприятия пригласили конкурсантов не только из России, но и других стран. Участниками стали около сорока заведений. Гастрономические туры прошли на Камчатке, Сахалине, в Якутии, Бурятии, Приморье и Хабаровском крае, а также в Китае. В 2020 году запланированы поездки в Узбекистан, Дагестан и Грузию, сообщает Туристско-информационный центр Амурской области.

Итоги конкурса подведут 4 ноября. Желающие принять участие еще могут подать заявки. Конкурсантом может стать любое предприятие общественного питания, организация или физическое лицо. Подробности по телефону +7 (962) 678-05-84.