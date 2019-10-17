Благодаря музыке общаются как родные: сводный российско-китайский оркестр покоряет Пекин

Единственный в мире трансграничный оркестр «Благовещенск – Хэйхэ», в составе которого более 30 человек, отправился в столицу Китайской Народной Республики. Управляют уникальным коллективом два дирижера – Анатолий Хопатько и Во Бинкунь. В Пекине у музыкантов ответственная миссия – прославлять культурное содружество двух государств.

17 октября в Пекине сводный коллектив выступит на большом концерте, посвященном 70-летию образования КНР и 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Концерт называется «Вечер города Хэйхэ». Сейчас музыканты к нему интенсивно готовятся.

В поездку вместе с артистами отправился и амурский журналист Сергей Логвинов, чтобы отснять авторскую программу о людях, музыке и необычном трансграничном коллективе. «Очень трогательно наблюдать за музыкантами двух стран. Они из разных стран, из разных культур и традиций. Но есть то, что их объединяет. Это музыка! Благодаря ей они общаются как родные люди. Помогают друг другу. Заботятся друг о друге. Делятся своими профессиональными навыками. Наблюдать за таким единением душ творцов из Хэйхэ и Благовещенска – одно удовольствие, – делится впечатлениями Сергей Логвинов, работающий сейчас в Пекине.

Сергей Логвинов отметил, что на китайской стороне во время поездки ему неожиданно удалось встретить земляка, известного в культурной среде благовещенца – участника Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ, который разделит концертную площадку со сводным оркестром.

«Было приятно встретить за кулисами концертного зала выпускника и педагога ансамбля "Ровесники" Романа Кравченко, который уже седьмой год танцует в балете елисеевского ансамбля. Благовещенцы, которые прекрасно знают и помнят Рому как солиста наших любимых "Ровесников" очень по-родному его встретили. Очень тепло о нем отозвался и балетмейстер московского коллектива Гедиминас Таранда в интервью со мной. Сегодня на вечернем концерте увижу как будет принимать нашего Романа китайская публика», – рассказал Сергей Васильевич. Ансамбль выступит под управлением известного дирижера Виктора Елисеева.

«У Ромы настолько характер хороший, а характер играет многое. Характер взрывной, это хорошо. Когда ходят такие амебные, а у него именно то, что для мотора и нужно. На сцене он, конечно, творит чудеса», – сказал балетмейстер ансамбля Гедиминас Таранда.

«Когда у нас фестиваль «Амурская осень» проходил, когда Ромка еще в коллективе был, он ведущий солист был, – подчеркнул Сергей Логвинов. – И у нас сейчас он на таком же счету. Нам обязательно надо посетить ваш регион. Не знаю как с Росгвардией, но Имперский балет, по-моему, собирается в январе-феврале», – сказал Таранда.

Инициатива создания сводного российско-китайского оркестра «Благовещенск — Хэйхэ» принадлежит управлению культуры города Благовещенска и управлению культуры, телерадиовещания, туризма города Хэйхэ. Впервые музыканты в международном составе заявили о себе на экономическом форуме в городе Хэйхэ в мае 2017 года. Трансграничный коллектив уже стал известен далеко за пределами амурского региона и провинции Хэйлунцзян.