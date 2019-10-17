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17октября
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Мужчина спас тюленя, но чуть не лишился гениталий (видео)

Мужчина спас тюленя, но чуть не лишился гениталий (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

В Намибии мужчина спас тюленя, но тот оказался неблагодарным. Тюлень целился в пах, но укусил спасителя за бедро.

Науд Драйер (Naude Dreyer) осматривал тюленей и заметил на шее одного из них посторонний предмет. Около 50 тюленей вбегали в океан, но только у одного была проблема. Мужчина поймал особь с резиновым кольцом и зажимает ее между ног. Когда спасательная операция заканчивается, зверь поворачивается и пытается укусить человека за пах.

Драйер инстинктивно отпрыгнул в сторону и избежал серьезной травмы. Тюлень укусил его за внутреннюю часть бедра.

«Я едва не перенес бесплатную вазэктомию (операция по удалению фрагмента семявыносящих протоков, после которой мужчины становятся стерильны и не могут иметь детей – Прим.ред.)» – иронично заметил пострадавший.

Мужчине оказали медицинскую помощь и сделали прививку от столбняка. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, сообщает «Лента.ру».

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#животные #происшествия

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