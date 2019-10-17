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17октября
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В Благовещенске откроют первый на Дальнем Востоке отель французской сети Accor

В Благовещенске откроют первый на Дальнем Востоке отель французской сети Accor
Фото: pixabay.com

Гостиничный оператор Accor в этом году откроет в Благовещенске первый отель сети на Дальнем Востоке. Об этом в интервью рассказал генеральный директор Accor New East Europe Алексис Деларофф.

«В этом году мы открываем первый отель на Дальнем Востоке в городе Благовещенске. Это будет Mercure, небольшой, на 80 номеров, но тем не менее – это первая наша ласточка. Кроме того, у нас уже подписаны договоры о намерении на Камчатке, в Якутске, мы рассматриваем конкретные проекты во Владивостоке. Мы активно ищем партнеров в этом регионе, и я уверен, что в ближайшие 3 года у нас будет 5-7 отелей, работающих на Дальнем Востоке», – сказал Алексис Деларофф в интервью, опубликованном на сайте Минвостокразвития РФ.

Предполагается, что это будет 4-,5-звездочная гостиница. Как сообщало Амур.инфо, она расположится в «Доме на набережной» на пересечении улиц Пионерской и Краснофлотской.

Французская компания работает в России с 1992 года и является одним из крупнейших международных операторов на рынке гостиничного бизнеса в России. В Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Самаре, Ярославле, Казани, Красноярске, Екатеринбурге, Омске, Иркутске, Нижнем Новгороде и других построено 48 отелей разных классов. Всего у группы компаний Accor 4 954 отеля в 111 странах мира.

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#бизнес #туризм

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