Глава «Роскосмоса» Рогозин: это стереотип, что у нас что-то падает

Глава «Роскосмоса» назвал мифом высокую аварийность космических аппаратов в России. По его мнению, это стереотип. Аварии были всегда, просто раньше о них не говорили.

«Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает», – заявил Рогозин журналистам.

В то же время он отметил, что неполадки при запуске космических аппаратов существовали всегда, однако ранее об этом не принято было говорить. «Например, лунных миссий в Советском Союзе было 54. Если не ошибаюсь, долетело 17. Вот посчитайте», – сказал Рогозин.

В частности, пишет РБК, Рогозин упомянул советскую лунную программу, когда ученые запускали 54 экспедиции к спутнику и только 17 из них увенчались успехом.

Ранее «Роскосмос» назвал общую сумму убытков, которые понесла госкомпания из-за 11 аварийных запусков с 2010 по 2018 год. Она составила более 35 миллиардов рублей, часть средств удалось вернуть за счет страховки. При этом около трети суммы оказалась невозвратной в связи с тем, что ряд аварийных пусков застрахован не был.

Одним из последних неудачных пусков с участием ракеты-носителя в России был запуск «Союза-ФГ» 11 октября 2018 года. Экипаж сообщил об аварии спустя почти 3 минуты после запуска. В результате корабль отстыковался от ракеты-носителя и приземлился в Казахстане. По словам Рогозина, причиной стала непредумышленная ошибка при сборке ракеты.

На космодроме Восточный в Амурской области неудачным оказался запуск 28 ноября 2017 года.