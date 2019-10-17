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17октября
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Медвежат, спасенных из цирка в Благовещенске, планируют выпустить в дикую природу (видео)

Медвежат, спасенных из цирка в Благовещенске, планируют выпустить в дикую природу (видео)

Стала известна судьба полугодовалых медвежат, которых спасли из цирка в Благовещенске, где звери содержались в ужасных условиях. Сейчас косолапые живут в центре реабилитации диких животных «Утес» в Хабаровском крае. Они хорошо питаются, заметно прибавили в весе.

Как выяснилось, оба медведя – самочки. Планируется, что их выпустят в естественную среду обитания следующим летом. Пока же косолапые находятся под наблюдением специалистов. Сейчас животным около 9 месяцев.

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#Дальний Восток #животные

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