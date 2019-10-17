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17октября
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В Приамурье должна стать доступнее бесплатная юридическая помощь

В Приамурье должна стать доступнее бесплатная юридическая помощь
Фото: zsamur.ru

Бесплатная юридическая помощь в Амурской области должна стать доступнее. Поправки в соответствующий закон в первом чтении рассмотрят на ближайшем заседании законодательного собрания региона. Пока их обсудили на комитете по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту.

В 2018 году областным законом было установлено право членов многодетных семей обращаться за бесплатной юридической помощью по вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки. Как показало время, данная норма оказалась мало востребованной: за год этой возможностью воспользовался только один человек. В этой связи правительством и депутатами Приамурья разработан законопроект, предлагающий расширить спектр предоставления бесплатной юридической помощи, то есть не ограничивать его каким-либо определенным кругом вопросов.

Кроме того, этим же документом планируется увеличить размеры оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, которые не повышались с момента принятия закона.

Как сообщает пресс-служба амурского заксобрания, к принятию в первом чтении комитет рекомендовал ряд законопроектов, касающихся выборного законодательства. Необходимость внесения поправок в ныне действующие законы о референдуме, о выборах губернатора, о выборах депутатов законодательного собрания и представительных органов, глав муниципальных образований продиктована изменениями соответствующего федерального законодательства. В частности, законопроектами, внесенными избирательной комиссией области, предлагается уточнить порядок участия в выборах и референдумах граждан, работающих вахтовым методом.

Еще один вопрос повестки заседания комитета касался рассмотрения предложений некоммерческих организаций по кандидатуре в члены Общественной палаты Амурской области. Все представленные общественными организациями документы признаны соответствующими требованиям областного законодательства. Окончательное решение об утверждении нового члена Общественной палаты будет принято на заседании амурского парламента.

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#заксобрание

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